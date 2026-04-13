台中市文化局主辦的「Mar’iang！針線對話—台灣南部平埔原住民族十字繡文化展」，12日起在台中市纖維工藝博物館開展。文化局長陳佳君表示，展覽主題「Mar’iang！」，是南部平埔原住民西拉雅族、大武壠族與馬卡道族共通語彙中的「美麗」與「美好」，正是歷年來研究十字繡工藝的具體呈現。
陳佳君說，台中市纖維工藝博物館是國內少數典藏有台灣南部平埔原住民族文物的博物館之一。此次展覽就是聚焦於台灣南部平埔原住民族的十字繡工藝，透過呈現西拉雅族、大武壠族與馬卡道族等21 組件珍貴典藏文物及研究成果，帶領民眾透過針線領略族群文化的美學與智慧。
展覽由樹德科技大學張瑛玲老師及西拉雅族段洪坤老師共同策展，展覽核心環繞著「針線對話」的概念展開：從追溯南部平埔原住民族歷史源流與遷徙路徑的「尋源」開始，以纖博館典藏的腰帶、配袋、劍帶、肚兜等 21 組件文物進行長期的精細分析，深入解析圖紋背後所隱藏的宇宙觀與社會秩序。最後延伸到展現日常服飾工藝美感的「生活」軌跡，展出14 組件復刻文創品。
此外，還規劃互動體驗區，讓這些古老的文化元素轉化為當代的設計美學，觀眾能近距離欣賞這些細膩的幾何圖形與色彩配置，理解南部平埔原住民族的信仰。段洪坤表示，展覽中可以見到帶有龍鳳、漢字等漢化色彩的劍帶與肚兜等展品，是當時因應市場需求，將傳統十字繡技法與漢人吉祥圖騰結合的「文化合成」結果，展現出早期族人強大的文化採借與創造能力。
展覽開幕式特別邀請來自高雄日光小林部落大武壠族人組成的「大滿舞團」擔綱演出，團員從孩童、青壯年到部落耆老，以悠揚的古謠吟唱「幫工戲」為展覽揭開序幕，嘹亮的歌聲不僅象徵著族群文化的復振與傳遞，更展現了強韌的生命力。
「Mar’iang！針線對話」特展至9月6日落幕，展覽期間除了靜態展示，也規劃專題講座、部落市集與多場手作體驗活動，歡迎眾走進纖博館，從微小的十字繡紋樣中，共同見證台灣多元族群的獨特文化。活動內容及報名可上纖博館官網 ( https://mofia.taichung.gov.tw/ )及臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/mofiataichung/ )查詢。
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此外，還規劃互動體驗區，讓這些古老的文化元素轉化為當代的設計美學，觀眾能近距離欣賞這些細膩的幾何圖形與色彩配置，理解南部平埔原住民族的信仰。段洪坤表示，展覽中可以見到帶有龍鳳、漢字等漢化色彩的劍帶與肚兜等展品，是當時因應市場需求，將傳統十字繡技法與漢人吉祥圖騰結合的「文化合成」結果，展現出早期族人強大的文化採借與創造能力。
「Mar’iang！針線對話」特展至9月6日落幕，展覽期間除了靜態展示，也規劃專題講座、部落市集與多場手作體驗活動，歡迎眾走進纖博館，從微小的十字繡紋樣中，共同見證台灣多元族群的獨特文化。活動內容及報名可上纖博館官網 ( https://mofia.taichung.gov.tw/ )及臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/mofiataichung/ )查詢。