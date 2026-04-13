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高雄市議員張博洋於都市計畫委員會業務報告質詢中，針對高雄炎熱氣候下的行人環境提出建言表示，即將試辦的路口行人遮陽傘，建議應將遮蔭設施系統性地納入都市計畫審議及行人環境改善計畫中，而非僅視為零星工程。副市長林欽榮答詢時表示，捷運局將在輕軌與捷運轉乘站試點行人遮陽傘，另外都發局也有在研議降溫策略，後續會陸續公布。張博洋指出，輕軌「愛河之心站」（C24）轉乘捷運「凹子底站」（R13）之間長達 100 公尺的距離缺乏遮蔭設施，導致民眾轉乘時需忍受曝曬。針對現有轉乘路口曝曬問題，高雄市政府捷運局及高雄捷運公司即將試辦路口大型遮陽傘，於 C24 輕軌站順、逆行轉乘路口及 R6/C3 凱旋站轉乘路口，共設置三座大型遮陽傘。張博洋也引用台北市「開發基地體感降溫專案」指出，台北市透過綠覆、都市風廊、遮蔭設施及透水鋪面等策略，目標達成體感降溫 2°C 的效果，提升市民戶外活動意願並降低室內能耗。他強調，高雄作為熱帶城市，更應建立系統性的「體感降溫」政策。張博洋要求市府應在都市計畫與都市設計審議中，將「行人空間連續遮蔭」與「街角涼點」設計納入未來工程規範的標準模組與都市設計當中，避免遮陽設施流於零星、破碎的補丁式工程。除了機能性，張博洋也關注城市景觀的維護。建議市府在規劃路口遮陽傘或遮陽亭時，應考量城市美學，並仿效韓國等國際城市案例，將遮陽設施設計為具備高雄在地特色的「街道裝置」。張博洋強調，透過系統性的體感降溫策略，結合既有的綠化與行人環境改善計畫，才能真正打造涼爽、宜居的城市空間，讓民眾在高雄街頭行走時能享有有感的降溫體驗。