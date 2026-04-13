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00904含息報酬12.54%，反超越同期大盤的11.77%，今年以來亦創35.16%的表現，也領先台股的22.42% ，加上受益人同步成長創史高，顯示具季配息的半導體ETF，成分股納入台積電權王及其他半導體重量級成分股，更兼顧高成長優勢，創造息利雙收契機。

本週起新光臺灣半導體 30（00904）、台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962）及台新永續高息中小（00936）等4檔，集中於4月17日除息，最後買進日為4月16 日， 從過往經驗來看，台積電每逢法說會召開前，市場往往出現新一波資金卡位台積電零股，或轉布局高含積量ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可以鎖定季配息型半導體ETF，中長期來看填息機率大，除享受每季領息現金流收益外，更能擁抱資本利得長線成長潛力。

▲4月以來受益人數正成長的台股除息ETF表現。（圖╱法人提供）

本週起4月台股ETF進入除息高峰秀，由新光00904本週五率先除息打頭陣，截至4月10日止，00904受益人數上週再創歷史新高，並維持連8週受益人數正成長紀錄，而3檔ETF受益人數皆直線攀升，顯示台股ETF配息金額吸睛又吸金，掀起新一波搶買潮。市場專家表示，4月台股除息ETF中，除了不少檔具「高配息」特色外，受惠本週四台積電法說會召開，台積電3月營收表現亮麗、先進製程產業供不應求下，未來成長前景無虞，也帶旺4月除息的半導體ETF，包括新光00904、群益00927兩檔同步受惠。尤其是新光00904，在半導體ETF中，含積量達43.96%最高，4月以來新光臺灣半導體30 ETF投資團隊強調，今年AI加速驅動下，除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是顯學，由AI帶動的投資機會，以半導體受惠最大，因為全球半導體產業，目前正以空前規模與速度擴建產能，以滿足全球在AI趨勢下的先進邏輯、先進記憶及高頻寬架構日益成長的需求，其中，台廠半導體供應鏈，包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，全產業鏈同步受惠於全球半導體生態系正同步擴充產能與技術能力，中長期將迎來新一波科技創新浪潮。台新投信指出，