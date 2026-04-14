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星巴克：買一送一外送優惠！今「週二星享日」再折70元優惠碼

《NOWNEWS今日新聞》記者分享周二星巴克最便宜買法！

相當於「只有今天」免出門爽喝店內價「星巴克買一送一」再省70元 。

▲星巴克買一送一！4月15日至4月17日全台門市、foodomo外送都有咖啡優惠。（圖／翻攝自foodomo FB）。

星巴克：4/15至4/17咖啡優惠！全台門市、外送都有

全台門市星巴克買一送一！

提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。

星巴克買一送一外送優惠！

▲摩斯漢堡精選咖啡，引進台灣精品「阿里山咖啡」。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」一整天都優惠！