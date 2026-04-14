根據星巴克官網，今（14）日「買一送一」foodpanda外送優惠喝那堤、巧克力可可碎片星冰樂，輸入「週二星享日」優惠碼再折70元，相當於免出門爽喝店內價「星巴克買一送一」再省70元；星巴克表示，4月15日至4月17日集團同慶好友分享，全台門市、外送都有便宜咖啡優惠。摩斯漢堡表示，周二咖啡日全天大杯咖啡特價49元一次整理。

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星巴克：買一送一外送優惠！今「週二星享日」再折70元優惠碼

根據星巴克官網，4月14日（二）foodpanda週二指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。

◾️2杯特大杯「冰那堤」優惠價155元（原價310元）。

◾️2杯特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）。

    《NOWNEWS今日新聞》記者分享周二星巴克最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」。相當於「只有今天」免出門爽喝店內價「星巴克買一送一」再省70元

    提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。

    ▲星巴克買一送一！4月15日至4月17日全台門市、foodomo外送都有咖啡優惠。（圖／翻攝自foodomo FB）。
    ▲星巴克買一送一！4月15日至4月17日全台門市、foodomo外送都有咖啡優惠。（圖／翻攝自foodomo FB）。
    星巴克：4/15至4/17咖啡優惠！全台門市、外送都有

    本周咖啡優惠太划算！4月15日至4月17日周三至周五，「星巴克買一送一」全台門市、外送優惠都爽喝：

    ◾️全台門市星巴克買一送一！星巴克表示，集團同慶 好友分享日，2026年4月15日（三）至4月17日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

      提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
      ◾️星巴克買一送一外送優惠！星暖初夏foodomo指定品項好友分享日，即日起至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

      提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味，將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；現場庫存售完為止。

      ▲摩斯漢堡精選咖啡，引進台灣精品「阿里山咖啡」。（圖／摩斯漢堡提供）
      ▲摩斯漢堡精選咖啡，引進台灣精品「阿里山咖啡」。（圖／摩斯漢堡提供）
      摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」一整天都優惠！

      摩斯漢堡表示，今周二摩斯咖啡日優惠，4月14日「大杯摩斯咖啡」特價49元爽喝一整天（原價60元），還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。


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      蕭涵云編輯記者

      畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

      以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...