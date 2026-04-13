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臺鐵公司首次與科技產業慧榮科技合作開發，也是首度推動的「產、官、學」公辦都更指標案—「臺鐵玉成段慧榮臺北總部大樓」今（13）日舉行開工動土典禮。大樓預計118年底完工，預計每年可以挹注台鐵公司1.6億元收入。臺鐵玉成段慧榮臺北總部大樓，基地位處市民大道七段，鄰近新新公園及南港調車場公辦都更案，面積約0.33公頃，110年由慧榮科技順得標，並在114年4月獲台北市政府准予核定，實施都市更新事業計畫及權利變換計畫、同年12月正式申報開工，預計將在118年底完工。慧榮科技在美國納斯達克（NASDAQ）上市，在全球記憶體控制晶片領域極具領導地位。未來落成後將打造，結合商務辦公、科技研發與教育公益用途的多功能複合式大樓空間；預計興建地上23層、地下5層的鋼骨結構（SC）企業總部大樓，總樓地板面積約40,161.15平方公尺。台鐵公司資產開發處處長劉睿紘指出，台鐵、慧榮將以67%、33%比例共同持有，其中台鐵持有部分，會由慧榮強制回租20年。其餘部分1至3樓將捐贈予臺北市立大學，作為教育及多功能展演等公益設施空間，5至23樓則作為慧榮科技的臺北總部據點。未來總部進駐後不僅將發揮產業領銜作用，更預期能與鄰近的國際大廠（如輝達）產生強大的加乘效應，帶動周邊相關產業佈局，進而加速催化「南港—竹科」科技廊帶的成形。此外，地區結合南港調車場、商三特及南港車站BOT等大型開發案及交通樞紐等優勢，勢必吸引高端科技人才進駐，共創政府、民間、地方三贏局面。