韓國男神朴寶劍近日受邀到上海出席品牌CELINE活動，不僅帥氣登場吸睛，私下更展現超強社交力，尤其是在活動結束後，他馬上跟中國男星王安宇變成好朋友，還趁著人家在拍戲的時候跑去劇組探班，好交情完全看不出兩人才認識2天，瞬間成為網友焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
朴寶劍上海出席活動！直接跟王安宇變好友

出席品牌當天，朴寶劍與劉詩詩、王安宇、孫千同框合體，四人在現場玩起拍貼機，甚至還留下的養眼合照，他事後也透過微博與IG發文，開心寫下感謝「朋友們」，劉詩詩更親自留言歡迎他再訪上海，展現滿滿好感。

不過最讓粉絲驚訝的是朴寶劍與王安宇的「火箭級交情」，品牌活動結束後，朴寶劍並未立刻返韓反而留在當地，甚至被拍到出現在上海街頭跟王安宇代言海報自拍，路透照曝光後瞬間在網路瘋傳。

▲朴寶劍（右2）在上海合體劉詩詩（左起）、孫千、王安宇。（圖／IG@bogummy）
▲朴寶劍（右2）在上海合體劉詩詩（左起）、孫千、王安宇。（圖／IG@bogummy）
▲朴寶劍被目擊前往劇組探班王安宇。（圖／翻攝自微博）
▲朴寶劍被目擊前往劇組探班王安宇。（圖／翻攝自微博）
朴寶劍私下探班王安宇！還一起吃晚餐

更誇張的是，朴寶劍和王安宇認識不到48小時，朴寶劍就直接帶著團隊突襲王安宇新劇劇組，兩人在現場並肩坐在監看螢幕前，用英語熱聊長達半小時，結束後還一起吃了晚餐，完全看不出兩人其實前一天才剛認識，而這段跨國友情也被粉絲取了「中韓哭妃」的綽號，因為兩人在劇中都以感染力的哭戲聞名，本次兩人成為交心好友，也讓大家直呼「實在太養眼」、「夢幻連動太好看了！」

相關新聞

邊佑錫苦熬9年無名期！曾當朴寶劍配角　以《善宰》成功爆紅登頂

朴寶劍美談再+1！見工作人員腿受傷　主動彎腰親自背下樓

獨／朴寶劍過年來台！穿建中制服超帥現身　見粉絲不舒服幫換椅子

朴寶劍宣布台北辦簽售！竟規定粉絲只能買3本　被讚爆：天使下凡

莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...