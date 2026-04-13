我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍（右2）在上海合體劉詩詩（左起）、孫千、王安宇。（圖／IG@bogummy）

▲朴寶劍被目擊前往劇組探班王安宇。（圖／翻攝自微博）

韓國男神朴寶劍近日受邀到上海出席品牌CELINE活動，不僅帥氣登場吸睛，私下更展現超強社交力，尤其是在活動結束後，他馬上跟中國男星王安宇變成好朋友，還趁著人家在拍戲的時候跑去劇組探班，好交情完全看不出兩人才認識2天，瞬間成為網友焦點。出席品牌當天，朴寶劍與劉詩詩、王安宇、孫千同框合體，四人在現場玩起拍貼機，甚至還留下的養眼合照，他事後也透過微博與IG發文，開心寫下感謝「朋友們」，劉詩詩更親自留言歡迎他再訪上海，展現滿滿好感。不過最讓粉絲驚訝的是朴寶劍與王安宇的「火箭級交情」，品牌活動結束後，朴寶劍並未立刻返韓反而留在當地，甚至被拍到出現在上海街頭跟王安宇代言海報自拍，路透照曝光後瞬間在網路瘋傳。更誇張的是，朴寶劍和王安宇認識不到48小時，朴寶劍就直接帶著團隊突襲王安宇新劇劇組，兩人在現場並肩坐在監看螢幕前，用英語熱聊長達半小時，結束後還一起吃了晚餐，完全看不出兩人其實前一天才剛認識，而這段跨國友情也被粉絲取了「中韓哭妃」的綽號，因為兩人在劇中都以感染力的哭戲聞名，本次兩人成為交心好友，也讓大家直呼「實在太養眼」、「夢幻連動太好看了！」