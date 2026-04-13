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▲孫芸芸在IG大方秀出性感好身材。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

名媛孫芸芸的26歲女兒廖思惟上個月被證實未婚生子，47歲孫芸芸升級為阿嬤。而10日，她在愛女爆出未婚生子後，悄悄更新社群，曬出多張在澳洲黃金海岸拍下的照片，其中一張穿著運動內衣的對鏡自拍，還露出超狂腹肌，與緊實大腿線條，0贅肉的性感好身材直接被網友封為「最美阿嬤」。孫芸芸在10日更新IG，曬出多張在澳洲黃金海岸拍下的照片。而當上阿嬤的她，也不吝嗇秀出傲人身材，PO出一張身穿運動內衣的對鏡自拍照。只見孫芸芸小露事業線、腹部有明顯腹肌，大腿與手臂線條更是超緊實，性感曲線一覽無遺。而另一張孫芸芸悠閒躺在地毯上，旁邊放著白酒與酒杯，她僅露出一截肚子，下半身穿著寬鬆運動短褲，就算躺在地上，也沒有絲毫贅肉，讓網友都超羨慕直呼：「這樣的身材竟然都當阿嬤了，真的好佩服」、「身材真的很好耶，羨慕」、「根本是最美阿嬤。」孫芸芸也在照片中貼出一段灰白色字卡，上面寫著：「energy speaks the loudest（氣場勝過任何言語）」，展現她霸氣的態度。事實上，廖思惟也在日前爆出未婚生子後首度發聲，寫下：「Your energy introduces you before you even speak.（你的氣場，在你開口之前就已經介紹了你）」，並翻攝閱讀吸引力法則相關書籍，低調且意有所指地為自己說話，被外界認為是在回應該事件。廖思惟雖然承認未婚生子，但孩子生父身分至今仍是謎。不過在傳聞爆發後，有一名自稱是廖思惟孩子生父的男子Jerry，在小紅書發文，指出和廖思惟的女兒已經2歲多，否認外界所說自己在得知女方懷孕後就消失、不負責任等，並表示和廖思惟在1年前分手，還曬出大量兩人合照，但對此廖思惟方都未做出回應。