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政治不是一門生意： 試圖將辭任公職作為金錢補償的交換條件，這已嚴重侵蝕政黨政治的誠信

民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日中午召開討論李貞秀案。中評會做出決議，開除黨籍處分，即日起生效，李貞秀將失去不分區立委資格。對此，民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤（咪咪）表示，政治不是一門生意： 試圖將辭任公職作為金錢補償的交換條件，這已嚴重侵蝕政黨政治的誠信。民眾黨中評會會議自下午1點進行至4點半，歷時約3個半小時，中評會做出開除李貞秀黨籍決議。李貞秀遭開除黨籍理由包括：諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧；連續性違紀；視國家公職與支持者之託付於無物：受處分人於2026年4 月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，已明顯嚴重毀損國家公職之倫理；嚴重違反黨紀與政治倫理：經立院黨團總召陳清龍規勸，說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。劉芩妤臉書發文表示，今天中評會的這項決議，對她而言，是一次深刻的提醒也是一次正面的展現，看到黨部針對李貞秀案的處置，她更確信自己選擇了一個有是非、有擔當的政黨，「政治倫理」不應該只是口號，而是必須貫徹的實踐，；建立良好的黨紀範例： 民眾黨中評會透過明快且一致的決議，向社會傳達，我們對腐敗與違紀是「零容忍」。劉芩妤表示，對支持者負責，每一位支持者的託付都沉甸甸的，黨部的應對讓她們看到了進步政黨應有的姿態，搞定制度，才能搞定未來，他們選擇了一條不容易的道路，所以必須比別人更自律，感謝黨部與中評會的承擔，這讓所有在第一線拚搏的參選人，能更有底氣地告訴選民，「我們是一個清廉、專業、值得信賴的團隊，我也會時刻以此為戒，堅持初心，讓政治回歸專業與奉獻。」