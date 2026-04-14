我是廣告 請繼續往下閱讀

聽家人說中信跟統一聯名的uniopen信用卡很好用就辦了

▲網友最近討論中信以及統一企業聯名的「uniopen」信用卡，引起廣大迴響。（圖/Threads）

統一企業聯名中信「uniopen」卡爆紅！特色介紹：國外消費最高回饋11%

最大主旨就是為統一集團粉絲打造的「省錢武器」

▲中信銀行攜手統一企業集團，推出「中國信託uniopen聯名卡」，整合統一集團旗下30個品牌場域，打造全台最大零售金融生態圈。（圖／記者顏真真攝）

📍國內消費：

📍國內統一通路消費：

📍國外消費：

▲「uniopen」信用卡，是統一企業跟中國信託在去年8月21日正式推出的，最大主旨就是為統一集團粉絲打造的「省錢武器」，三種回饋模式一次看。（圖/中信銀行官網）

統一企業聯名中信「uniopen卡」申辦門檻？要卡費嗎？金融專家都推薦

一般的是鈦金卡，申辦者必須年滿18歲，且固定收入達20萬以上

另外一種為世界卡，申辦者必須年滿24歲，且固定年收入需要達到200萬以上，或近2個月平均資產餘額達到240萬以上。

首年都是免年費

▲統一企業集團「中國信託uniopen聯名卡」有兩種，一張是白色的「鈦金卡」，一張是白色「世界卡」，兩張申辦門檻不同。（圖／官方提供）

它不像其他高回饋的信用卡很多排除條款，而是直接鎖定台灣人消費頻率最高的「統一集團生態圈」，提供了明確且高額的回饋計劃