現代人辦信用卡總是會貨比三家，看看哪家銀行的回饋高、年費多少等等，現在台灣人熱門辦的信用卡就包括國泰CUBE卡、台新Richart卡、玉山、中信LINE Pay卡等。不過近日一張名為「uniopen」的聯名信用卡就在網路上備受討論，許多已經申辦的民眾也大讚好用，最主要的原因就是這張是中信跟統一企業聯名的信用卡，由於統一企業在台灣店家主流據點又多，日常消費幾乎是必備的神卡，連金融專家都相當推薦。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「聽家人說中信跟統一聯名的uniopen信用卡很好用就辦了，這張卡審核速度真的非常快，短短幾天都收到，想問有辦的人都怎麼使用？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「每週一無腦喝星巴克買一送一！」、「我也有一張，平日7-11用這張，奇摩購物中心網購用這張，海外消費用這張回饋也很高」、「常常去7-11的人一定要辦！OPENPOINT點數回饋很快」、「綁定icash Pay，然後每個月固定在711、康是美、統一時代、DREAM PLAZA、聖娜，各消費一次，點數回饋多到爆」、「這張大家基本上都要辦，統一企業太多了，完全切中台灣人消費的信用卡」。
統一企業聯名中信「uniopen」卡爆紅！特色介紹：國外消費最高回饋11%
事實上，網友討論的這張「uniopen」信用卡，是統一企業跟中國信託在去年8月21日正式推出的，最大主旨就是為統一集團粉絲打造的「省錢武器」，如果你經常在統一企業集團底下的品牌消費，像是7-11、康是美、星巴克、統一時代百貨、家樂福、21世紀風味館、Yahoo!購物、博客來等處消費，都能享用最頂級的一致性優惠回饋。
中信uniopen信用卡的回饋基本上簡單好懂，有三種模式，最高為11%回饋，不過有些加成每個月有上限，民眾也要自己留意。
📍國內消費：一般消費1%（無上限），綁定icash Pay會再加4%（每月上限150點），兩者相加最高5%。
📍國內統一通路消費：一般消費1%+2%（在統一集團通路消費，每月上限500點），另外加上踩點任務最高加碼4%（每月上限500點）＋綁定icash Pay加碼4%（每月上限150點），總計有11%。
📍國外消費：一般消費2%+實體店面1%，每月再加碼實體店面8%（每月上限500點），總計11%。
統一企業聯名中信「uniopen卡」申辦門檻？要卡費嗎？金融專家都推薦
然而根據中信官網說明，「uniopen卡」分為兩種，一般的是鈦金卡，申辦者必須年滿18歲，且固定收入達20萬以上，適合多數消費者；另外一種為世界卡，申辦者必須年滿24歲，且固定年收入需要達到200萬以上，或近2個月平均資產餘額達到240萬以上。兩張卡片在今年底前申辦首年都是免年費，鈦金卡如果申請中信電子或行動帳單、自動扣繳信用卡費等，次年也免年費；世界卡如果在次年年費期間累計消費達到36萬，次年也免年費。
根據《袋鼠金融》報導，這張卡非常適合常常去7-11、星巴克、康是美、家樂福、統一集團企業消費的民眾，如果也常常愛去日韓旅遊的人也很適合申辦，它不像其他高回饋的信用卡很多排除條款，而是直接鎖定台灣人消費頻率最高的「統一集團生態圈」，提供了明確且高額的回饋計劃，加上年費減免規則也清楚又簡單，是2026年值得申辦的一張信用卡！
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統一企業聯名中信「uniopen」卡爆紅！特色介紹：國外消費最高回饋11%
事實上，網友討論的這張「uniopen」信用卡，是統一企業跟中國信託在去年8月21日正式推出的，最大主旨就是為統一集團粉絲打造的「省錢武器」，如果你經常在統一企業集團底下的品牌消費，像是7-11、康是美、星巴克、統一時代百貨、家樂福、21世紀風味館、Yahoo!購物、博客來等處消費，都能享用最頂級的一致性優惠回饋。
📍國內消費：一般消費1%（無上限），綁定icash Pay會再加4%（每月上限150點），兩者相加最高5%。
📍國內統一通路消費：一般消費1%+2%（在統一集團通路消費，每月上限500點），另外加上踩點任務最高加碼4%（每月上限500點）＋綁定icash Pay加碼4%（每月上限150點），總計有11%。
📍國外消費：一般消費2%+實體店面1%，每月再加碼實體店面8%（每月上限500點），總計11%。
然而根據中信官網說明，「uniopen卡」分為兩種，一般的是鈦金卡，申辦者必須年滿18歲，且固定收入達20萬以上，適合多數消費者；另外一種為世界卡，申辦者必須年滿24歲，且固定年收入需要達到200萬以上，或近2個月平均資產餘額達到240萬以上。兩張卡片在今年底前申辦首年都是免年費，鈦金卡如果申請中信電子或行動帳單、自動扣繳信用卡費等，次年也免年費；世界卡如果在次年年費期間累計消費達到36萬，次年也免年費。