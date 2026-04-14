現代人辦信用卡總是會貨比三家，看看哪家銀行的回饋高、年費多少等等，現在台灣人熱門辦的信用卡就包括國泰CUBE卡、台新Richart卡、玉山、中信LINE Pay卡等。不過近日一張名為「uniopen」的聯名信用卡就在網路上備受討論，許多已經申辦的民眾也大讚好用，最主要的原因就是這張是中信跟統一企業聯名的信用卡，由於統一企業在台灣店家主流據點又多，日常消費幾乎是必備的神卡，連金融專家都相當推薦。

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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「聽家人說中信跟統一聯名的uniopen信用卡很好用就辦了，這張卡審核速度真的非常快，短短幾天都收到，想問有辦的人都怎麼使用？」

▲網友最近討論中信以及統一企業聯名的「uniopen」信用卡，引起廣大迴響。（圖/Threads）
▲網友最近討論中信以及統一企業聯名的「uniopen」信用卡，引起廣大迴響。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「每週一無腦喝星巴克買一送一！」、「我也有一張，平日7-11用這張，奇摩購物中心網購用這張，海外消費用這張回饋也很高」、「常常去7-11的人一定要辦！OPENPOINT點數回饋很快」、「綁定icash Pay，然後每個月固定在711、康是美、統一時代、DREAM PLAZA、聖娜，各消費一次，點數回饋多到爆」、「這張大家基本上都要辦，統一企業太多了，完全切中台灣人消費的信用卡」。

統一企業聯名中信「uniopen」卡爆紅！特色介紹：國外消費最高回饋11%

事實上，網友討論的這張「uniopen」信用卡，是統一企業跟中國信託在去年8月21日正式推出的最大主旨就是為統一集團粉絲打造的「省錢武器」，如果你經常在統一企業集團底下的品牌消費，像是7-11、康是美、星巴克、統一時代百貨、家樂福、21世紀風味館、Yahoo!購物、博客來等處消費，都能享用最頂級的一致性優惠回饋。

▲中信銀行攜手統一企業集團，推出「中國信託uniopen聯名卡」，整合統一集團旗下30個品牌場域，打造全台最大零售金融生態圈。（圖／記者顏真真攝）
▲中信銀行攜手統一企業集團，推出「中國信託uniopen聯名卡」，整合統一集團旗下30個品牌場域，打造全台最大零售金融生態圈。（圖／記者顏真真攝）
中信uniopen信用卡的回饋基本上簡單好懂，有三種模式，最高為11%回饋，不過有些加成每個月有上限，民眾也要自己留意。

📍國內消費：一般消費1%（無上限），綁定icash Pay會再加4%（每月上限150點），兩者相加最高5%。

📍國內統一通路消費：一般消費1%+2%（在統一集團通路消費，每月上限500點），另外加上踩點任務最高加碼4%（每月上限500點）＋綁定icash Pay加碼4%（每月上限150點），總計有11%。

📍國外消費：一般消費2%+實體店面1%，每月再加碼實體店面8%（每月上限500點），總計11%。

▲「uniopen」信用卡，是統一企業跟中國信託在去年8月21日正式推出的，最大主旨就是為統一集團粉絲打造的「省錢武器」，三種回饋模式一次看。（圖/中信銀行官網）
▲「uniopen」信用卡，是統一企業跟中國信託在去年8月21日正式推出的，最大主旨就是為統一集團粉絲打造的「省錢武器」，三種回饋模式一次看。（圖/中信銀行官網）
統一企業聯名中信「uniopen卡」申辦門檻？要卡費嗎？金融專家都推薦

然而根據中信官網說明，「uniopen卡」分為兩種，一般的是鈦金卡，申辦者必須年滿18歲，且固定收入達20萬以上，適合多數消費者；另外一種為世界卡，申辦者必須年滿24歲，且固定年收入需要達到200萬以上，或近2個月平均資產餘額達到240萬以上。兩張卡片在今年底前申辦首年都是免年費，鈦金卡如果申請中信電子或行動帳單、自動扣繳信用卡費等，次年也免年費；世界卡如果在次年年費期間累計消費達到36萬，次年也免年費。

▲統一企業集團「中國信託uniopen聯名卡」有兩種，一張是白色的「鈦金卡」，一張是白色「世界卡」，兩張申辦門檻不同。（圖／官方提供）
▲統一企業集團「中國信託uniopen聯名卡」有兩種，一張是白色的「鈦金卡」，一張是白色「世界卡」，兩張申辦門檻不同。（圖／官方提供）
根據《袋鼠金融》報導，這張卡非常適合常常去7-11、星巴克、康是美、家樂福、統一集團企業消費的民眾，如果也常常愛去日韓旅遊的人也很適合申辦，它不像其他高回饋的信用卡很多排除條款，而是直接鎖定台灣人消費頻率最高的「統一集團生態圈」，提供了明確且高額的回饋計劃，加上年費減免規則也清楚又簡單，是2026年值得申辦的一張信用卡！

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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