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國民黨主席鄭麗文結束訪中「和平之旅」後，中共隨即發布「十項惠台措施」，旅美教授翁達瑞在臉書發文批評，這是一場「真投降、假惠台」的騙局。他認為，鄭麗文在中國的演講內容極盡巴結、欲將台灣鎖進中國，但換來的政策卻經不起檢驗。翁達瑞痛批中共長期佔台灣便宜卻自稱讓利，根據數據指出，中國製造業2020年的出口百強台商仍佔有31家，出口成績最佳的10家公司，台商就佔了6家，對中國外銷產業有龐大貢獻，所謂的惠台政策是「得了便宜又賣乖」，多數內容實際上對中國更有利。至於農漁業政策對比兩岸現況，翁達瑞諷刺中共是「泥菩薩過江」，宣稱要照顧台灣農漁民，但實際上中國農民每月領取的基本養老金僅約人民幣163元，對比台灣最高一萬元的老農津貼，落差極大；中共連自家四億農村人口都照顧不周，卻誇口要救助台灣農民，邏輯不通。此外，過去台灣農產品銷中多被少數買辦壟斷，農民獲益有限卻得承擔政治風險，這種「賣水果等同賣國」的模式，在民進黨政府分散市場到美、日等其他國家後，已證明不需要依賴附帶政治條件的市場。翁達瑞指出，鄭麗文無視台灣的國格與尊嚴，對中共的諂媚程度已達到「噁心」的地步，國民黨這種過時的政治騙局早已失靈，即便鄭麗文這次使出渾身解數，也只能換回十個空洞且虛假的惠台承諾，對於台灣整體的長遠發展毫無助益。