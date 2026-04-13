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總統賴清德將於本月22日至27日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，並以「台史同慶 攜手共榮」為題，盼達成安全共榮、經濟共榮、數位共榮三項目標，期盼在慶典上與其他國家元首進行友好交流，對此學者分析，台灣用科技強項在與世界溝通；此外對比甫落幕的鄭習會，國共將台灣鎖入「一中」，總統則是努力在幫台灣打出新空間。葉耀元分析，台灣用自己的強項在跟其他友邦溝通的方式，台灣作為世界安全議題的樞紐，其本身的狀況可以說是對世界有舉足輕重的影響，所以台灣的安全就是世界的安全。經濟方面，葉耀元說明，作為半導體產業的領頭羊，台灣的存在也是幫助世界以及其他友邦科技進步的核心關鍵。至於數位發展，將會是未來最重要的方向，而台灣也是佼佼者之一；在數位產業的發展上，台灣也可以跟其他國家共同合作，創造雙贏的機會。這三個面向加起來，將有助我國推動外交實務工作，讓其他國家了解台灣的重要性。遠景基金會執行長賴怡忠表示，此次出訪除了穩固邦誼，就是試圖建立台灣對非洲的交往策略。認為在台灣的外交處境上，「邦交國」會是重要起點。相較於南非對台灣屢屢刁難，總統不遠千里親自前往非洲邦交國，代表對這國家與區域的重視。賴怡忠指出，未來台灣對非洲的經營，會把史瓦帝尼做為重要的切入點。上月史瓦帝尼王國資通訊暨科技部長瑪吉雅（Savannah Maziya）率團訪台，雙方就國際現勢、科技發展及深化雙邊合作等議題交換意見。當時外交部次長吳志中也說，會在雙方政府努力下，持續推動史國的5G網路建設、智慧城市及智慧醫療等，使台灣成為全球產業鏈中不可或缺的核心角色。賴怡忠也拿日前的「鄭習會」對比，直言國民黨主席鄭麗文與習近平見面，兩人在北京大談「兩岸一中」，無視中國在非洲極力打壓台灣，施壓非洲國家降低與台灣關係的操作，就是要把台灣鎖進中國。但總統賴清德則是努力在幫台灣打出新空間，前進史瓦帝尼，就是這個全方位外交的一環。