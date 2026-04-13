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▲台灣港務港勤公司新建6400匹馬力拖船執勤的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務港勤公司董事長陳榮聰致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務港勤公司總經理鄭淑惠致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務港勤公司新建1艘6400匹及2艘3600匹馬力等3艘拖船正式加入執勤任務。(圖／記者黃守作攝)

台灣港務港勤公司新建1艘6400匹及2艘3600匹馬力等3艘拖船於日前，正式加入執勤任務，期能持續強化港區作業效能與航安能量，為台灣港群各港區船隊升級的重要里程碑。台灣港務港勤公司董事長陳榮聰表示，日前加入執勤任務的1艘6400匹馬力級拖船及2艘3600匹馬力級拖船，在設計與建造階段均著重動力性能、作業穩定性及整體安全等級，除全面符合國際相關規範外，並通過日本船級協會(NK)及驗船中心(CR)之認證，進一步提升靠離泊作業效率與航行安全。陳榮聰說，台灣港務港勤公司新建6400匹及3600匹馬力3艘拖船，在節能減碳與永續發展方面，新船導入節能減碳設計，尤其是於靠岸待命期間，配置儲能系統，可有效降低柴油發電機使用頻率，以減少燃料消耗與碳排放，以展現台灣港務港勤公司落實低碳航運及回應淨零轉型政策的具體行動，也為港區營運注入嶄新量能。陳榮聰並表示，台灣港務港勤公司未來將持續配合交通部及台灣港務公司整體發展政策與營運方向，推動並強化船隊汰舊換新計畫、專業人力培訓、作業制度與設備管理，為港區運輸安全及產業發展提供堅實後盾。台灣港務港勤公司總經理鄭淑惠指出，這3艘拖船，1艘6400匹及1艘3600匹馬力等2艘拖船，配置在高雄港，另1艘3600匹馬力拖船，則配置在台中港，均已投入港區船舶靠離泊作業，並可支援離岸風電運維、海事工程拖帶、新能源船舶靠泊及海難救助等多元任務，以讓港口不僅是航運停靠節點，更成為支援國家能源轉型、強化海事安全與產業發展的重要力量。鄭淑惠並指出，台灣港務港勤公司不僅在港口曳船及船舶修護業務上持續精進，亦積極拓展海難救助、離岸風電及海事工程服務等多角化業務，並將持續投資建造船舶，以提升該公司船隊規模與效率、增強自身的業務能量，期望在各項業務上穩定扎根，致力提供客戶最專業的服務。