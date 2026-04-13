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▲辛納（Jannik Sinner）在蒙地卡羅大師賽決賽奪冠，直落二擊敗艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），也是他自2022年以來，首度在紅土賽場上勝艾卡拉茲。（圖／路透／達志影像）

義大利名將辛納（Jannik Sinner）今（13）日台灣時間凌晨，在蒙地卡羅大師賽決賽上，以7：6、6：3直落二擊敗西班牙天才艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。這是辛納第一座蒙地卡羅紅土冠軍，也讓他回到世界球王寶座，他賽後開心表示，「我很高興能在這種場地上（紅土）贏得至少一座大賽獎盃，我以前從未做到過。」更發文寫下，「像夢一樣（It‘s like a dream）」。這場攸關「球王爭霸」的決戰歷時2小時15分鐘，在陣風強勁的環境下，兩人首盤戰況就相當膠著，進行到搶七，艾卡拉茲在盤末點發出雙誤，辛納藉機收下首盤。第二盤艾卡拉茲雖曾一度取得3：1領先，但辛納隨即展現球王氣場，連掃5局，最後以6：3收下第二盤，直落二帶走比賽勝利。這一勝是辛納職業生涯中第27座冠軍，剛好比艾卡拉茲多一座。辛納賽後表示，金天賽場風很大，比賽條件與之前賽程截然不同，不過他也稱讚對手，「今天我們兩人都打出了高水準表現」。然而這也是「硬地專家」辛納自2022年以來，首度在紅土賽場上擊敗艾卡拉茲，並靠著這一勝重返世界球王寶座。對此，辛納說，「這對我意義重大，排名是次要的。」他補充，「我很高興能在這種場地上贏得至少一座大賽獎盃，我以前從未做到過，這對我來說非常有意義。」辛納也將帶著此次收穫，備戰法網，挑戰拼起最後一座大滿貫金盃拼圖。辛納與艾卡拉茲兩人長期互相競爭世排前1、2名，這次決賽碰頭是他們在ATP巡迴賽中第17次對決，艾卡拉茲以10勝7負微幅領先。辛納今年已拿下印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅等賽事冠軍。艾卡拉茲預計下週參加巴塞隆納公開賽，辛納則未參賽。兩人預計將在本月22日開打的馬德里大師賽，才有機會聚首。