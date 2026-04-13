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▲「牙買加閃電」博爾特（Usain Bolt）曾跑出百米9.58秒成績，寫下人類最快百米紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

或許人形機器人的進化速度，比你我都想得更快。中國機器人廠商宇樹科技（Unitree Robotics）近日宣布，旗下通用人形機器人H1經過演算法與硬體的深度優化，其最高奔跑速度已成功達到每秒10公尺、相當於時速36公里，不僅比起上一代每秒3公尺有長足進步，如今跑速更已經比肩業餘田徑運動員，創辦人王興興也豪言，下一次優化就會讓機器人100米跑進10秒內，若達到將有望打破「牙買加閃電」博爾特（Usain Bolt）9.58秒的人類最快百米紀錄。在此之前的紀錄中，人形機器人H1速度僅能維持在每秒2至3公尺，且難以穩定完成百米以上賽事，H1此次達成的每秒10公尺成就，代表幾項關鍵技術的成熟，包含「動力輸出極大化」，在H1腿部配置高扭矩密度電機，支撐近50公斤的機身，在高速移動中保持平衡，另外則透過AI訓練，讓機器人學習在極高速奔馳下的重心轉換自調適，此外，為了承受機身帶來的巨大衝擊力，其關節、骨架都經過結構強化，確保不會在高速下解體。除此之外，H1本次最驚人的改動，還是在於結合AI與3D 光學雷達的感知偵測，讓機器人可以在高速行進間進行轉彎、規避障礙，展現出大腦處理與肢體反應的高度同步。「牙買加閃電」博爾特目前仍是男子100公尺短跑的世界紀錄保持人，他在2009年8月16日的柏林世界田徑錦標賽，以時速約37.58公里、最快時速44.72公里成績，以9.58秒完賽百米賽道，至今仍是人類歷史上經過官方認證的最快百米紀錄。最新型人形機器人H1跑出的每秒10公尺紀錄，實際上是一個非常驚人的數字。作為參考，「牙買加閃電」博爾特在創下百米世界紀錄時，最高瞬時時速約為44.7公里，最後用9.58秒完賽，雖然H1仍未達到該紀錄，但已經超越大多數普通人類的衝刺速度，成為目前地表上跑得最快的通用全尺寸人形機器人。根據宇樹科技創辦人王興興所述，H1機器人年底將會推出全新版本，速度目標放在百米跑進10秒以內，若成真有望打破博爾特的人類百米極速紀錄。至於未來應用上，H1將主要使用在災難現場的緊急搶救、大面積區域的快速巡邏以及作為人類運動力學的研究基準，推動生物模擬技術的進步。