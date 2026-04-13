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▲林心如（左起）、張清芳、Ella齊聚為慈善演唱會彩排。（圖／上引娛樂提供）

▲林心如（左起）、張清芳、Ella從邀約過程聊到舞台互動，氣氛宛如大型姐妹聚會。（圖／上引娛樂提供）

歌壇東方不敗張清芳將於4月26日於臺北小巨蛋舉辦《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》，為埔里基督教醫院募款，昨（12）日首度彩排，她輕裝現身，與好姐妹林心如、Ella陳嘉樺合體練團，現場笑聲不斷，闊別10年再次站上小巨蛋，林心如是張清芳第一通電話找來的，她笑著感謝張清芳，「謝謝妳又帶我上小巨蛋了！」張清芳透露，尋找卡司時，她立刻聯絡「四朵花」群組，第一通就打給林心如，稱心如是「第一朵花林阿花」，「她（心如）馬上說她可以」，林心如也笑回：「謝謝妳又帶我上小巨蛋了，上次是10年前，我心想芳姐哪來的靈感，不怕喔！還找我。」林心如也提到，當年2015年那次其實只是「說說話」，張清芳笑回：「因為我想要把妳騙來，就來說說話嘛！」Ella在旁補一句：「就是一個Party嘛！」讓張清芳點頭稱是。近期忙著巡演的Ella，4月26日當天剛好沒事，讓張清芳直說：「Ella可以，我就安心了一半。」彩排過程中還出現意外插曲，Ella突然喊：「來人吧！把林心如的耳機拿上來！」她驚呼：「太不得了，我不知道Rose媽媽居然有自己的耳返耶！」張清芳也驚訝問心如：「妳何時要用啊？」林心如笑說：「我也出過唱片啦！」Ella笑稱，林心如居然沒把耳機弄丟，張清芳則誇她惜物，林心如表示，最後其實也沒什麼用，就把它封起來，線圈微微泛黃，張清芳笑說：「我還以為妳故意的。」也直言希望大家珍惜這樣的組合。此次卡司星光總動員，張清芳邀請多年來彼此欣賞、相互扶持的星友共同參與，包括張艾嘉、哈林、巫啟賢、Ella、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等重量級歌手與藝人同台；林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力挺，不同世代、不同領域因善意相聚，讓這晚的小巨蛋不只是星光熠熠，更是善意閃耀。《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》門票銷售一空，日前進行清票，主辦方公布好消息，騰出零星票數給向隅的粉絲，購票請洽「KKTIX」（https://liveholic.kktix.cc/events/bead3cc3）