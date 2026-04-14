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▲Jennie（左）和李政宰（右）合照後，還會傳給鐵粉媽媽炫耀一番。（圖／李政宰IG@from_jjlee）

BLACKPINK成員Jennie的名字由來，過去曾在綜藝節目《認識的哥哥》中親自揭露，這段故事早已在粉絲圈廣為流傳。不過許多人心中一直很好奇，身為故事主角的李政宰本人究竟知情嗎？而在李政宰最近一次訪談中，他親自坦言其實也就知道這件事！正好本月初李政宰和Jennie才在同個節目上碰面，當時Jennie有在IG上分享和李政宰的合照，讓網友笑說Jennie好孝順，還幫媽媽追星。關於Jennie的命名小故事，最近在李政宰與香港影帝梁朝偉的談話影片中再度被提及。梁朝偉近日為了宣傳電影《你是不會當樹嗎》造訪韓國並和李政宰合體，訪談中兩位影帝除了大談電影哲學，也閒聊起彼此的冷知識小故事。像是李政宰提到BLACKPINK成員Jennie的名字由來，是因為Jennie的母親曾是他的忠實粉絲，在看完他演出的作品後便把角色名的諧音拿來取為女兒的名字，並坦言自己早已知情。事實上，Jennie過去就曾在綜藝節目《認識的哥哥》中親自說過這段故事。她表示，媽媽原本想說若生下兒子，打算取名為李政宰在電視劇《沙漏》中的角色「在熙」，但因為是女兒，最終選擇了與「在熙」發音相近的「Jennie」，才誕生了如今廣為人知的名字。身為頂尖女團和頂級演員，Jennie和李政宰已經多次碰面過，過去兩人就在LACMA藝術與電影盛典上合照過，當時Jennie立刻興奮把照片傳給媽媽，媽媽看到照片後，則是不斷驚呼。巧的是，本月兩人也在活動場合再度同框，一同出席法國時尚品牌活動時。Jennie事後在社群曬出多張與李政宰並肩同行的照片。照片曝光後，瞬間引起網友熱議，紛紛留言表示：「可以想像Jennie媽媽有多開心」、「又幫媽媽追星成功了」。