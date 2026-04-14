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什麼是「黑色情人節」？從對立面誕生的單身者幽默

▲韓式炸醬麵是韓國平民美食，其黑色醬汁更成為一大特色，也變成黑色情人節名字的起源與由來。（示意圖／GoogleMaps）

黑色情人節怎麼慶祝？貫徹「黑到底」儀式感

▲韓國人超級愛喝冰美式咖啡，純黑色的外觀也成為黑色情人節必喝的飲料。（示意圖／Pexels）

黑色情人節有轉變了！意外成為戀情起源契機

誰說情人節是情侶專屬的節日！每年4月14日是黑色情人節（Black Day），這個節日起源於韓國，但卻是專屬於「單身者」的情人節，慶祝方式也很簡單，只要充滿黑色元素即可，《NOWNEWS》也整理出這個詼諧的節日慶祝方式。黑色情人節起源於 1990 年代的韓國大學生圈，至今已有約 30 年歷史。韓國流行文化中，每個月的 14 日都有不同的主題。對於那些在 2 月與 3 月都沒收到巧克力、也沒有被告白的人來說，他們決定在一個月後的 4 月 14 日聚在一起互相慰藉。至於為何取名為「黑色」？據悉是為了與 3 月的「白色」情人節形成強烈對比；也有一說，是用韓式炸醬麵最具特色暗沉黑色醬汁，來幽默表達單身者內心「淡淡的憂鬱」。黑色情人節的慶祝方式非常簡單明瞭，就是要從頭到尾、由內而外，單身者當天會穿上黑色的衣服、黑帽子、黑鞋子，甚至塗上黑色指甲油。走在街頭上，這身裝扮就像是「單身盟友」間的無聲認證。再來是黑色情人節最重要的傳統！單身者會聚在一起吃充滿黑色醬汁的「韓式炸醬麵」，並配上一杯黑漆漆的「美式咖啡」。為何要在黑色情人節吃炸醬麵、喝咖啡呢？事實上，這是因為兩種食物在韓國都屬於最平價的美味，對比2月14日西洋情人節、3月14日日本白色情人節，情侶都要吃昂貴的燭光晚餐，單身者只需要一份簡單、熱騰騰的黑色美味，就能滿足心靈，形成強烈的對比，就是黑色情人節最大的特色。隨著時代變遷與年輕人觀念的轉變，黑色情人節的色彩早已不再灰暗悲情，甚至轉化成發展新姻緣的最佳契機！許多商家嗅到商機，開始推出各種黑色情人節活動，在當天舉辦單身優惠，吸引大批單身者到場用餐，反而產生互相認識的契機，讓黑色情人節成為許多新戀情萌芽的契機！