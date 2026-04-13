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隨著高雄城市發展重心持續北移，農16、美術館特區與中都重劃區已逐步形成市場公認的「黃金三角」，不僅匯聚百貨商場、藝文場館與高綠覆環境，更因居住品質與生活機能兼備，成為高資產族群長期青睞的核心居住區。過往這塊北高蛋黃區推案多以70坪起跳大坪數為主，隨著地段價值躍升，小坪數需求升溫，「遠雄沐蘊」已30坪2房精準切進市場結構轉換期，創造亮眼業績。相較於發展已趨成熟、土地供給逐步飽和的美術館與農16特區，中都重劃區採取高綠覆、低密度開發規劃，可供開發土地相對稀缺，且多由品牌建商長期布局卡位，進一步推升區域住宅價值。尤其位於美都路以西、介於中都濕地公園與唐榮磚窯園區之間的核心生活圈，因兼具自然景觀與人文底蘊，新案供給更顯珍稀。在此背景下，「遠雄沐蘊」主打約30坪精品兩房產品，除具備市場少見的步入式更衣間設計、舒適彈性空間、以及獨套飯店式衛浴外，更規劃自然系寬闊陽台，以「高質感生活」結合「甜蜜總價帶」，迅速成為市場矚目焦點。「遠雄沐蘊」成交客層結構，近期明顯浮現兩大買盤，一是來自美術館特區的置產族群，為子女提前卡位優質地段，轉向中都尋找總價相對友善、但生活機能不減的產品；二是退休族群看重區域環境單純、綠意豐沛與生活步調宜居特性，積極進場。建案坐擁約3.8萬坪中都濕地公園、愛河水岸綠帶與壽山景觀等自然資源，更透過30坪精品兩房的產品設定，精準切中置產族與退休族對「總價可控」與「生活品質提升」的雙重需求，形成自住與資產配置兼具的市場優勢。此外，「遠雄沐蘊」產品規劃上也展現市場差異化亮點，導入百坪尺度的奢隱後花園與凌空約44米的全景空中私庭，強調公設空間內外串聯，讓住戶在都市核心仍能享受綠意環繞的生活氛圍。以「自然共生」為核心概念，從建築到公共空間皆呼應周邊濕地與水岸景觀，形塑兼具隱私與開放感的居住體驗。在區域供給有限與小坪數產品稀缺的雙重條件下，「遠雄沐蘊」以精品小宅定位切入市場，不僅回應當前置產與自住需求轉變，也為北高雄房市再添指標性個案。【遠雄沐蘊】30坪珍稀兩房，最舒適的生活尺度預約鑑賞：0800-502-555