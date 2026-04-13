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▲行政院副院長鄭麗君（中）特別參加玉山「黃金種子計畫」感恩活動，與玉山金創辦人黃永仁（左）與董事長黃男州（右）合影。（圖／玉山金提供）

▲ 玉山「黃金種子計畫」18年來已在台打造200所圖書館，今（13）日舉行感恩活動，由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，以天籟美聲詠唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。（圖／玉山金提供）

▲玉山金董事長黃男州表示，200所圖書館是一個新里程，並規畫將黃金種子計畫拓展至海外，今年預計於柬埔寨及越南捐建圖書館。（圖／玉山金提供）

▲行政院副院長鄭麗君致詞時表示，玉山200所圖書館投資的不僅是財富，是孩子一輩子的心靈和視野，也是給下一代的禮物，是對台灣最好的投資。（圖／玉山金提供）

▲「玉山黃金種子計畫」18年來已在全國打造200所玉山圖書館，今（13）日舉辦感恩活動，玉山金暨玉山銀行創辦人黃永仁與玉山金董事長黃男州合影。（圖／玉山金提供）

玉山金控旗下玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，今（13）日舉辦「點亮希望、照亮未來」感恩活動，邀集政府官員、教育界與各界貴賓參與。玉山金董事長黃男州表示，各界的力量才能讓閱讀的能量逐漸擴大，第200座圖書館並非終點，而是全新起點，今年更將把「黃金種子計畫」拓展至海外，預計在柬埔寨與越南設立圖書館據點，讓當地孩童也能透過閱讀翻轉人生。玉山金今日感恩活動除邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村之外，還有玉山世界卡貴賓、校長代表及共同投入夥伴共同參與，並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，以天籟美聲詠唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。玉山金董事長黃男州致詞時指出，「黃金種子計畫」自2007年啟動，結合金融與公益力量，透過世界卡消費機制，將刷卡金額提撥千分之3至專戶，用於改善偏鄉及資源不足地區的國小圖書館環境，在眾多卡友與企業夥伴長期支持下，2015年完成第100座圖書館，今年3月更順利達成第200座的重要里程碑。黃男州說，這項計畫不僅是企業社會責任的具體實踐，更見證台灣閱讀環境的顯著轉變。過去20年來，在教育部及地方政府推動下，社區共讀站逐步普及，結合民間公益團體與志工力量，推動行動書車與數位閱讀，使閱讀資源從單一據點擴展為完整網絡，深入社區與校園，玉山也透過圖書館平台推動多元教育方案，例如「英語手牽手計畫」，結合閱讀空間提升學童語言能力與國際視野，協助孩子與世界接軌，拓展未來可能性。行政院副院長鄭麗君致詞時，也肯定玉山將金融與公益結合，透過信用卡消費回饋挹注教育資源，是企業實踐ESG的典範，18年來在全台打造200座圖書館，不僅實踐教育平權，更為台灣社會累積深厚的人文基礎。同時，她更透露，自己也是玉山銀行信用卡的卡友，時常收到玉山圖書館在全國各地興建的最新進度，這些圖書館如同散布在台灣各地的一盞盞明燈，匯聚成照亮未來的光芒，200所圖書館投資的不僅是財富，是孩子一輩子的心靈和視野，也是給下一代的禮物，是對台灣最好的投資。黃男州強調，第200座圖書館並非終點，而是全新起點，每一個小孩都像是一顆顆的黃金種子，我們的責任是提供乾淨的水源、肥沃的土壤、清新的空氣、和煦的陽光，讓每一顆黃金種子都可以發芽，變成小樹、長成大樹，也會擁有一片翠綠的森林，讓台灣更美好。他更宣示，未來將持續強化制度創新、深化師資與志工培訓、擴大教育夥伴與政府單位合作，也規畫把「黃金種子計畫」拓展至海外，今年預計在柬埔寨與越南捐建圖書館，讓當地孩童也能透過閱讀獲得改變未來的機會。