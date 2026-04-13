美伊談判破局，美國總統川普宣布對所有進出伊朗的船隻實施海上封鎖，美媒CNN指出，台灣有97%的能源仰賴進口，若北京也實施「執法式封鎖」，將迅速衝擊民生用電、威脅全球半導體供應鏈。
CNN報導，全球能源衝擊，凸顯台灣嚴重依賴外國燃料進口的能源脆弱性，台灣約97%的能量來源依賴進口，支撐著2300萬人的生活以及生產全球約90%最先進晶片的半導體產業。作為電網基礎的天然氣，其儲存量僅夠維持11天多一點。供應台灣的燃料多依靠船運，其中大部分來自中東，並進入台灣西岸的少數幾個港口。
中國多年來一直在為向台灣施壓做準備，儘管北京從未控制過台灣，但計畫將其「統一」。在最近的軍事演習中，中共解放軍模擬對港口與海上航道的封鎖，重點在於限制進入而非發動全面入侵。美國五角大廈評估認為，中國目前擁有全球規模最大的海軍，具備持續進行長期行動的能力。
北京將台灣定位為內政問題，同時廣泛譴責美國在伊朗與委內瑞拉周邊的行動。分析人士指出，美國最近的這兩場軍事行動可能會讓中國獲得更明確的論據來合理化其未來可能的行動，並將封鎖呈現為一種「執法行動」。
CNN指出，封鎖將導致台灣電力供應中斷，影響包括限制冷氣、電梯、手扶梯、路燈以及縮短營業時間開始，若供電持續中斷，台灣過去曾經歷過的輪流限電將會變得更加普遍，列車可能延誤，抽水系統也依賴電力，部分地區的供水穩定性可能會下降。
CNN也提到，台灣半導體產業的工廠需要不間斷的電力，以避免代價高昂的停機，雖然半導體可能會被列為優先供電對象，但也可能面臨壓力。
報導提到，台灣政府正在重新考慮核能，審查重啟閒置反應爐的計畫，以穩定能源供應。但任何重啟行動可能需要數年而非數月，因為需要進行安全檢查、監管核准以及新的核燃料供應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國多年來一直在為向台灣施壓做準備，儘管北京從未控制過台灣，但計畫將其「統一」。在最近的軍事演習中，中共解放軍模擬對港口與海上航道的封鎖，重點在於限制進入而非發動全面入侵。美國五角大廈評估認為，中國目前擁有全球規模最大的海軍，具備持續進行長期行動的能力。
北京將台灣定位為內政問題，同時廣泛譴責美國在伊朗與委內瑞拉周邊的行動。分析人士指出，美國最近的這兩場軍事行動可能會讓中國獲得更明確的論據來合理化其未來可能的行動，並將封鎖呈現為一種「執法行動」。
CNN指出，封鎖將導致台灣電力供應中斷，影響包括限制冷氣、電梯、手扶梯、路燈以及縮短營業時間開始，若供電持續中斷，台灣過去曾經歷過的輪流限電將會變得更加普遍，列車可能延誤，抽水系統也依賴電力，部分地區的供水穩定性可能會下降。
CNN也提到，台灣半導體產業的工廠需要不間斷的電力，以避免代價高昂的停機，雖然半導體可能會被列為優先供電對象，但也可能面臨壓力。
報導提到，台灣政府正在重新考慮核能，審查重啟閒置反應爐的計畫，以穩定能源供應。但任何重啟行動可能需要數年而非數月，因為需要進行安全檢查、監管核准以及新的核燃料供應。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。