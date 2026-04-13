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國民黨議員黨內初選如火如荼進行中，中央考紀會今（13）日針對兩位前發言人的考紀處分作出最終裁決。有意角逐新北市汐止、金山、萬里區議員的蕭敬嚴，遭判定維持原議處以「停權一年」處分；而預計參選台北市士林、北投區議員的賴苡任，則由原本建議的停權三個月改判為「申誡」。蕭敬嚴因為過去受邀參與政論節目時，多次公開批評國民黨內部事務與黨內前輩，甚至發表疑似損及黨形象等言論，引發基層及立委徐巧芯、葉元之、洪孟楷不滿，認為言行傲慢且中傷國民黨，考紀最終通過停權一年處分，根據國民黨黨內初選辦法，受停權處分者將喪失參選資格，宣告蕭敬嚴正式無緣本次汐金萬區的議員黨內初選。賴苡任則是先前捲入「罷免吳思瑤」連署過程中的爭議，士林區義信里長許立丕檢舉他傷害黨譽，出賣議員張斯綱，還害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押。中央考紀會審議後認為，雖然其言行具可責性，但綜合考量情節後改判申誡處分，由於不影響參選資格，賴苡任將能繼續參與議員初選。