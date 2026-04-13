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民眾黨中評會今（13）日歷時三個半小時討論後，決議開除不分區立委李貞秀黨籍，中評會指出，李貞秀因直播失言稱新竹市長高虹安曾收受柯文哲700萬元，嚴重破壞黨內和諧與聲譽。此外，更爆出李貞秀在會議中以辭任立委為條件，要求獲取特定金額補償，即便黨團總召陳清龍規勸後仍堅持己見，涉及嚴重違紀與政治倫理。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌隨即在臉書發文爆料，指出李貞秀的身分不僅是立委，更是柯文哲「新故鄉智庫協會」的監事。張育萌諷刺指出，民眾黨在黃國昌領導下開除了身為「吹哨者」的李貞秀，吳春城辭職才滿一年，不分區立委怎麼頻頻消失。他提到黨團總召陳清龍的態度轉變十分耐人尋味，原本陳清龍還強力捍衛李貞秀的質詢權，甚至為此與李柏毅辯論，結果最後卻是由陳清龍親自準備證據到中評會告狀，揭露李貞秀堅持要拿到錢才肯辭職的荒謬行徑，讓張育萌大酸民眾黨簡直像是個「脫口秀團體」。最後，張育萌強調李貞秀目前仍擔任「新故鄉智庫協會」的監事，該協會宣稱為研議國家政策而設，帳戶卻由柯文哲高中同學李文宗、李文娟兄妹管理，過去妙天提供的1000萬現金皮箱，最終也是交由李文宗處置。由於監事一職負責審核協會財務收支，張育萌認為李貞秀掌握了許多財務往來的內情，如今民眾黨將她開除，未來不再受黨紀約束，他預言關於新故鄉協會的資金流向與運用，李貞秀可能會爆料更多驚人內幕。