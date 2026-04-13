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▲朱孝天十多年不接新劇是因為他覺得現在的劇本同質性太高。（圖／朱孝天微博）

昔日F4成員朱孝天近日登上演技綜藝《無限超越班4》，久未拍戲的他一開口就掀起話題，他坦言自己長達10年未接演戲劇作品，背後原因是因為他認為現在劇本同質性太高，所以不想接這種劇，話一說出口馬上被導師吳鎮宇打臉，認為朱孝天不該為了自己的理想而抹殺現在演員的努力。節目中，朱孝天直言不接戲的最大原因，是因為現在的劇本「同質化嚴重」，他認為現在的市場上多數作品為了追求速度與流量，總是忽略角色深度與人性刻畫，讓他難以產生共鳴，才選擇暫時遠離戲劇圈，他更透露，自己過去拍戲時常因對角色理解不同，與導演產生衝突，使得他現在對於接作品一事都非常謹慎。不過朱孝天的發言引來導師吳鎮宇當場反駁，吳鎮宇直言影視圈就像金字塔，不是所有作品都能達到標準，「如果按你們的規則，我們這個行業就不用生存了」，接著強調「不能讓人為了理想而失業不能生活。」相比之下資深演員何賽飛則力挺朱孝天，認為演員本來就有權利選擇作品，應該堅守創作標準，不該一味迎合市場；不過網友似乎不認同朱孝天的發言，因為他一方面強調「不為錢拍戲」，另一方面卻為了錢投入在中國直播帶貨，言行可謂相當矛盾。