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鄭習會結束後，中國公布「十項惠台政策」，前中廣董事長趙少康樂觀表示：「大陸一定會釋出利多，因為這本來就是一種善意的表達。現在利多來了，但到底是看得到、吃不到，還是能真正落實，其實就在民主進步黨的一念之間。」他強調，兩岸利多已經到位，呼籲政府別再擋，甚至直言民進黨若有顧慮，「收割也沒關係，只要對人民有利最重要。」趙少康指出，這十項惠台政策，重點其實集中在三項，包括兩岸直航正常化、農漁產品銷售通路擴大，以及恢復上海、福建旅客來台自由行。他認為，這三大措施最直接影響民生與基層經濟，無論交通便利、農漁民生計或觀光產業，都有實質幫助，過去因疫情與兩岸關係影響，交流受阻，導致商務、探親與觀光全面降溫，趙少康強調，如今若能恢復，將有助整體經濟回溫；同時也肯定「鄭習會」釋出善意，以對話取代對抗本就是正向發展。不過，趙少康認為，民進黨未必拉得下臉來接受，因為一旦真的全面開放，等於間接承認過去這幾年的抗中路線出了問題。再加上民進黨凡事以選舉考量，還想繼續操作抗中保台，來面對年底的選戰，當然不可能接受這些來自對岸的利多。他呼籲政府放下政治考量，強調當前選擇攸關人民利益，而台灣民眾都在看。