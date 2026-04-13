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民眾黨中評會針對黨員李貞秀的違紀案，全台數百名黨員檢舉，且經由立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證，提交本會調查，最終確定開除立委李貞秀黨籍，同時也喪失不分區立委資格，對此，公民教師黃益中今（13）日臉書發文聲援，直言李貞秀處境「相當無辜」，質疑民眾黨在李貞秀先前國籍爭議，處理標準前後不一。黃益中指出，李貞秀過去涉及雙重國籍爭議時，民眾黨並未積極處理，如今卻因在直播中提及高虹安收柯文哲700萬元一事，迅速遭到開除。他認為，相關金流內容在起訴資料中早有記載，包含他人捐款金額皆都有證詞佐證，並非空穴來風。黃益中質疑，既然相關金額曾被紀錄，且部分當事人也有說明，如今高虹安否認收受該筆款項，甚至表示願意出庭作證，700萬元究竟流向何處仍有待釐清。他直言「說實話的人被開除」，讓外界難以信服。他建議，李貞秀可透過法律途徑自保，包括向地方法院聲請定暫時狀態假處分，並提起確認黨籍存在的民事訴訟來爭取自身權益，也讓相關爭議回歸司法釐清。