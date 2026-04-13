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勞動部日前預告，最快今年有可能引進首批共1000名印度移工，引起各界議論，要不要引進印度移工，藍綠兩黨爭論不休，國民黨市議員參選人楊智伃質疑，民進黨在移工政策最基本的管理．逃逸移工數量過多問題尚未釐清前，就急著擴大移工來源國，直言「先解決漏洞，把洞補起來，再談開放。」楊智伃指出，目前台灣移工失聯問題嚴重，今年人數已逼近9.4萬人，占整體移工比例接近一成，顯示移工管理機制長期失靈。她批評，問題不但沒有改善，反而持續惡化，政府卻未正面回應，令人憂心。而移工逃逸背後並非單純管理鬆散，而是制度性問題，包括工種限制、加班規範與仲介費過高等，使得逃逸後收入反而增加，甚至短時間內即可償還債務，形成結構性誘因。楊智伃也反駁側翼以新加坡為例的比較，指出當地外籍勞動力規模更大，但逃逸比例遠低於台灣，關鍵在於制度與治理能力差異。她批評政府面對民意反彈時，反將責任推給在野黨，「不論怎麼樣都贏麻了」，最終受害的仍是台灣人民。