日本京都南丹市發生離奇失蹤案，一名國小六年級的11歲男童安達結希自上月底失蹤，至今已超過三週，警方昨日找到男童穿著的鞋子，今（13日）在市內山區尋獲一具孩童遺體，正在確認是否就是失蹤的安達結希。
據日本NHK報導，南丹市園部小學的六年級男童安達結希，自3月23日畢業典禮當天失蹤，至今尚未尋獲。警方12日尋獲安達結希失蹤當天所穿的鞋子，今在山區搜尋時，尋獲一具疑似是孩童的遺體，正在確定死者身份。
回顧整起案件，安達結希在3月23日上午8時左右，由父親開車從家中送到學校後；上午11時30分左右，父母到校門口等他放學，但卻沒有看到他的身影；學校在11時47分通知家長，安達結希當天並沒有到校，家長隨後就報警通報失蹤。
上月25日，京都府警察本部發布安達結希的照片和衣著描述，呼籲民眾提供線索，並請求當地消防部門協助，在全市範圍內展開搜尋。警方已累計動員約950人次投入搜索，3月29日，安達的親屬曾在距離學校西北約3公里的山區，發現他的黃色上學用背包。4月7日則是集中搜索安達住家周邊山區，但均未取得新線索，12日發現一隻疑似安達失蹤當天所穿的鞋子，位於安達就讀小學西南方約6公里。
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回顧整起案件，安達結希在3月23日上午8時左右，由父親開車從家中送到學校後；上午11時30分左右，父母到校門口等他放學，但卻沒有看到他的身影；學校在11時47分通知家長，安達結希當天並沒有到校，家長隨後就報警通報失蹤。
上月25日，京都府警察本部發布安達結希的照片和衣著描述，呼籲民眾提供線索，並請求當地消防部門協助，在全市範圍內展開搜尋。警方已累計動員約950人次投入搜索，3月29日，安達的親屬曾在距離學校西北約3公里的山區，發現他的黃色上學用背包。4月7日則是集中搜索安達住家周邊山區，但均未取得新線索，12日發現一隻疑似安達失蹤當天所穿的鞋子，位於安達就讀小學西南方約6公里。