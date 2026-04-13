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▲富邦隊鴨萌翻全隊， 在走廊自由自在奔跑，被「小雞」林莛淯中途攔截。（圖／截自林莛淯Threads）

富邦悍將新成員？富邦球員社群動態近期颳起「黃色小鴨」旋風，邦迷也在線上一同參與「隊鴨」成長，直呼「超可愛」。依球迷猜測，「隊鴨」目前生活在二軍基地，但球團尚未公布小鴨身世，引發網友討論「到底是鴨還是鵝？」黃色「隊鴨」最近席捲富邦球員社群版面，其中最用心的陳愷佑，在instagram限時動態中分享小鴨日常還搭配背景音樂，使用歌手盧廣仲的國民歌曲〈早安晨之美〉，讓球迷也一起著魔跟唱「對鴨～對鴨～」。陳愷佑低身錄下「小鴨視角」，只見小鴨在球員們的腳邊狂奔，小小的身影也讓球迷大喊「太可愛！」綽號「小雞」的林莛淯，昨（12）日則在社群網站Threads上更新鴨新動態，影片中小鴨從走廊盡頭走向林莛淯，叫聲相當大還有回音，林莛淯伸手示意小鴨靠近，配文寫下「逛大街還一直說話」，展現前輩風範，賴智垣也搞笑留言「小雞vs小鴨」。這股小鴨風潮不只球員，教練通通淪陷！林哲瑄也PO出幾則小鴨限動，甚至拍下二軍日籍教練島崎毅小心翼翼將小鴨捧在手心「靠頭」互動，畫面相當可愛。「隊鴨」的魅力也讓球迷蒐集球員們分享過的小鴨日常，一同參與小鴨成長。不過目前「隊鴨」的身世尚未公開，「他們到底從哪裡弄來一隻鴨？」，就連牠的品種也有許多聲音，「....他有蹼，可能是鵝」引發網友討論。