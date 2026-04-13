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民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日中午召開討論李貞秀案。中評會做出決議，開除黨籍處分，即日起生效，李貞秀將失去不分區立委資格。李貞秀對此表示，接受處分、不提訴訟，但也透過臉書發表聲明，嚴正駁斥不實指控。李貞秀表示，「本人不忍傷害台灣民眾黨，更不願因此事件波及所有在台努力生活的中配族群；同時，也不願傷害一路提攜、給予機會的柯文哲前主席。基於顧全大局，本人接受中央評議委員會之除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁。然而，本人仍必須還原事實真相，嚴正駁斥不實指控。」李貞秀指出，4月7日事件真相是她在高度政治壓力下的單方要求，2026年4月7日，在距離本人立法院總質詢不到一小時之際，包括黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍等人，集體要求本人於該場總質詢結束後，公開宣布辭去立法委員職務。此一情境並非正常黨內溝通機制，事前亦未經完整討論，而是在高度政治壓力下的單方要求，與今日所稱「自願以辭職交換利益」之說法，完全背離事實。李貞秀強調，不拿一分錢、不求任何職位，本人在所有內部溝通管道（包含正式會議與相關訊息紀錄）中，一再清楚表達：「本人不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯文哲一分錢，也不需要任何職位安排。」此一立場前後一致，且可受在場人員與相關紀錄檢驗。遺憾的是，中評會之公開文件，並未完整呈現本人上述關鍵說明，致使社會大眾對事實產生誤解。李貞秀指出，身為中華民國史上第一位中配出身之立法委員始終心存感念。自進入立法院以來即已向黨內高層明確表達：堅持僅完成一個會期後即卸任，是為避免政治紛擾影響她深愛的台灣民眾黨堅持必須完整做滿一個會期，是為向社會證明中配立委具備充分問政能力與正當性，對她本人而言，這不只是個人政治選擇，更是一份對制度與族群的責任。李貞秀最後表示，「本人選擇在此刻承擔所有政治後果，是為了讓紛擾止息。但本人亦必須強調：可以接受處分，但不能接受不實指控，可以退出政治位置，但不能放棄人格清白，歷史終將還原真相，社會自有公評。」