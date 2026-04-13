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▲縣長周春米親自授旗，勉勵代表隊選手為屏東再創榮耀。（圖／屏東縣府提供）

115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣登場，屏東縣政府今（13）日於縣府大禮堂舉行授旗典禮暨績優選手接見儀式，現場氣氛熱烈，展現「TEAM PINGTUNG」蓄勢待發、全力迎戰的昂揚士氣。縣長周春米親自授旗，勉勵選手無懼挑戰、全力以赴，為屏東再創佳績。周春米表示，屏東縣上屆全中運表現亮眼，勇奪27金、22銀、32銅，共81面獎牌，居非六都縣市之冠。今年經層層選拔，共有834位隊職員參賽，將於21項運動種類全力拚戰，力拚延續佳績、再創高峰。周春米指出，屏東縣將於116年承辦全國運動會，成為全國首個10年內舉辦3場大型綜合賽事的縣市。縣府持續投入體育建設，完善棒球、網球、羽球等場館，並推動「四級五區」人才培育政策，從基層扎根，建構完整運動培訓體系，凝聚團結拚戰精神。典禮中亦表揚績優選手，新園國中男排於114學年度國中排球甲級聯賽勇奪冠軍，睽違17年再度封王；女排連續6年晉級決賽並奪季軍；東港高中（國中部）男子足球隊亦於中等學校足球聯賽5人制項目奪冠，展現屏東體育實力。此外，賽事已傳捷報，新園國中選手方家興於跆拳道項目奪金，為屏東代表隊摘下首面金牌，振奮士氣。縣府表示，代表隊已整裝待發，將以最佳狀態迎戰全中運，期盼選手在賽場上發揮實力，再寫榮耀新頁。