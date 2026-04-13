我是廣告 請繼續往下閱讀

▲強尼戴普（左）與安柏赫德（右）曾經愛得濃烈，離婚時又鬧得不可開交，強尼不滿被安柏指為「家暴男」，透過訴訟狠狠打她臉，到現在對趕快再談戀愛並不著急。（圖／美聯社／達志影像）

▲安柏赫德（如圖）和前夫強尼戴普大打法庭戰，安柏慘敗，也搬離美國。（圖／美聯社／達志影像）

▲強尼戴普（如圖）和前妻安柏赫德的法庭大戰已落幕好幾年，他卻一直沒有新的戀愛對象。（圖／美聯社／達志影像）

強尼戴普經過前妻安柏赫德將他貼上「家暴男」標籤、還在兩人一起睡的床上留下排泄物的照片，大打誹謗官司的折騰後，對於新戀情不再強求，放慢腳步享受單身生活，儘管沒有放棄找到伴侶，他一點也不急著要趕快有人同居，寧可慢慢等對的人出現。安柏赫德對於強尼戴普的人生，造成巨大的變化，在碰到她之前，強尼是好萊塢最受歡迎的大牌之一，人氣居高不下，自然在婚戀市場上也是熱門搶手貨，多金、帥氣又不介意砸錢寵另一半的他，曾經交往過的薇諾娜瑞德、凡妮莎帕哈迪斯等，也都曾是大受歡迎的女偶像，就連安柏赫德最初在演藝界，也是以金髮美貌受到注意。沒想到安柏破壞他形象還在床上排泄，把他氣得要死，好不容易終於擺脫她，強尼還需要時間找回再次談戀愛的勇氣，完全不著急。歐美媒體稱強尼戴普目前「跟自己吉他的關係都比女性要親密」，他被安柏赫德指為「家暴男」，一度形象與人氣跌谷底，好萊塢大片避之唯恐不及，事業也陷入危機，直到在誹謗官司大贏安柏，才把面子討回來，網友認為好萊塢各大影片公司還欠他公道，但他回歸商業主流巨片的腳步也很慢，影迷們還在期待，而他談戀愛的勇氣與動力更還沒完全回復，旁人為他著急，他自己倒是還好。在強尼的心中，他知道自身還是傳統的一夫一妻制度擁護者，要找的人是能夠陪伴他長久的時光，而不只是短暫的打情罵俏而已，他願意花時間慢慢等這個人，不會操之過急，粉絲也只能祝福他，早日能夠等到真心人。