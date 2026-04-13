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國安基金今年1月結束護盤，今（13日）召開第1季例會，如市場預期按兵不動，最新財報顯示，截至3月底，淨收益為新台幣80.54億餘元，尚有持股市值35.6億元。國安基金也說明，國際經濟情勢多變，將持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形。回顧操作時程，國安基金依第124次會議決議，自114年4月9日進場執行穩定市場任務，並於第127次會議決議，自115年1月12日起退場，後續就持股標的適時調節。觀察市場表現，4月13日台股加權指數收在35,457.29點，較退場前的30,567.29點上漲4,890點，漲幅約16%，顯示退場對股市並未造成負面影響。展望後市，國安基金指出，近期中東地緣政治衝突升溫，推升能源價格並加劇通膨壓力，主要國家央行貨幣政策轉趨緊縮，台股亦隨美股出現震盪。不過，政府已採取措施穩定能源供應、民生物價與供應鏈運作，加上國內基本面穩健，內需動能持續、就業市場穩定，外銷與企業獲利表現良好，均有助支撐經濟與股市發展。國安基金強調，面對國際情勢多變，將持續關注海內外經濟動態，在不影響金融市場穩定的原則下，依規定審慎調整操作標的。