中央氣象署表示，今（14）日各地晴到多雲，高溫仍上看33度，周三（4月15日）開始將有2波微弱鋒面影響，一直到周末（4月18日至4月19日）北部、東半部降雨機率提高，中南部則是多雲到晴。
今天天氣：全台高溫悶熱 台東嚴防焚風
4月14日今天的天氣，氣象署指出，環境吹西南風，各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，且中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫為21至24度；降雨方面，僅午後山區有零星短暫陣雨。
今天空氣品質
良好：澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全臺擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：微弱鋒面通過 北東降雨機率增加
4月15日明天的天氣，氣象署提醒，有鋒面通過，結構不算完整，主要導致北部、東半部出現局部短暫陣雨，中南部雲量增多；氣溫略為下滑，台灣各地低溫21至23度，白天高溫在北部、東半部27至29度，中南部29至31度。
一周天氣：周五還有鋒面 辛樂克颱風不襲台
氣象署說明，周四鋒面減弱，剩下基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨；周五則有另一波鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴。
周末兩天主要受到東北季風增強影響，水氣偏多，北部、東半部、中南部山區都有局部短暫陣雨，其它地區多雲為主。下周一（4月20日）東北季風才減弱，東半部有局部短暫陣雨，其它地區多雲。
此外，強烈颱風「辛樂克」距離台灣3000多公里，路徑將逐漸轉往北方遠離，由於環境越來越差，辛樂克颱風強度會逐漸減弱，對台灣沒有風雨影響，只有在周四開始，間接導致基隆北海岸、東半部、恆春沿海出現長浪。
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4月14日今天的天氣，氣象署指出，環境吹西南風，各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，且中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫為21至24度；降雨方面，僅午後山區有零星短暫陣雨。
良好：澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全臺擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：微弱鋒面通過 北東降雨機率增加
4月15日明天的天氣，氣象署提醒，有鋒面通過，結構不算完整，主要導致北部、東半部出現局部短暫陣雨，中南部雲量增多；氣溫略為下滑，台灣各地低溫21至23度，白天高溫在北部、東半部27至29度，中南部29至31度。
氣象署說明，周四鋒面減弱，剩下基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨；周五則有另一波鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴。
周末兩天主要受到東北季風增強影響，水氣偏多，北部、東半部、中南部山區都有局部短暫陣雨，其它地區多雲為主。下周一（4月20日）東北季風才減弱，東半部有局部短暫陣雨，其它地區多雲。
此外，強烈颱風「辛樂克」距離台灣3000多公里，路徑將逐漸轉往北方遠離，由於環境越來越差，辛樂克颱風強度會逐漸減弱，對台灣沒有風雨影響，只有在周四開始，間接導致基隆北海岸、東半部、恆春沿海出現長浪。