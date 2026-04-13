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台中市北屯區今（13）日下午傳出驚悚案件，一名年約49歲男性不明原因持剪刀刺喉嚨，警消獲報後趕緊將人送醫，但男子僅對聲音有反應，狀況不佳，被緊急送往慈濟醫院搶救中。附近住戶指出，看到男子頸部被包住，有大量血跡，疑似是該大樓一名住戶。對此，刑事局表示，本局第七大隊偵一隊執行詐欺案共犯搜索，嫌犯因一時情緒不穩，進而發生自殘行為，現場警員已協助戒護就醫。台中市消防局表示，今天下午4時5分，勤務中心接獲報案，指出北屯區松竹路二段發生救護案件，隨即派員趕赴現場；警消到場檢傷後發現，該名男子遭剪刀刺穿喉嚨，對聲音有反應，隨即將人送往潭子慈濟醫院救治，經醫師搶救後暫無生命危險。刑事局指出，該局偵七大隊第一隊於松竹路二段某巷弄的大樓執行詐欺案共犯搜索，搜索期間，犯嫌不明原因疑似持剪刀刺向自己脖子，當場血流如注，警方立即打119通報救護，救護人員到場包紥，隨後送醫急救。