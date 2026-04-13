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美國與伊朗談判破裂，美國總統川普隨即宣布針對伊朗祭出海上封鎖，反制伊朗封鎖荷姆茲海峽的行動，自美東時間4月13日上午10點起（台灣時間13日晚上10時）起，封鎖出入伊朗港口的船隻，伊朗議長則反酸美國好好享受現在的油價。布蘭特原油價格在今（13）日飆漲7%。美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，美國中央司令部12日發布聲明，將於美東時間4月13日上午10時起 (台灣時間晚間10點)，對進出伊朗港口的海上交通封鎖。周末參與美伊談判的伊朗談判代表團團長、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在X平台上公開嗆聲，要美國「好好享受現在的油價吧，在這所謂的封鎖下，很快你們就會懷念每加侖4-5美元的汽油了」。伊朗伊斯蘭革命衛隊也透過伊朗國營媒體放話，恐嚇稱「波斯灣和阿曼海的任何港口都將不再安全」，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人揚言，「波斯灣和阿曼海港口，要嘛屬於所有人，要嘛不屬於任何人。」根據CNBC報導，美伊雙方在伊斯蘭馬巴德談判破裂，再次引發人們對伊朗戰爭持續時間可能比預期更長的擔憂，這將導致油價上漲，並繼續給全球經濟帶來壓力。西德州中質原油價格上漲7%，超過每桶104美元。布蘭特原油價格也出現上漲，油價上漲7%，超過每桶102美元。另據彭博報導，引述船舶追蹤數據顯示，在美軍即將封鎖前，有3艘油輪試圖穿越荷姆茲海峽。首先是懸掛馬紹爾國旗的「The New Future號」，該船由香港珠江船務公司（Hong Kong Chuanglang Shipping）負責營運，2月底進入波斯灣後，從阿拉伯聯合大公國裝載33萬多桶石油，目的地是阿曼蘇哈爾港（Sohar）。第二艘是遭美國制裁的「Auroura號」，懸掛巴拿馬國旗，因與伊朗石油貿易有關，一直停留在波灣，今晨從阿拉伯聯合大公國附近海域開始向東北方移動，試圖通過伊朗拉拉克島南側穿越荷姆茲海峽。第三艘是越南的液化石油氣運輸船「NV Sunshine號」，從另一邊的阿曼蘇哈爾港出發靠近荷姆茲海峽，目的地為阿拉伯聯合大公國。