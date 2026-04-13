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嘉義市保安一路於今（13）日晚間發生一起住宅火警，火勢一度伴隨爆炸聲響，並延燒至相鄰2戶住宅，消防員到場已冒出濃煙及熊熊烈火，疏散6人，其中一名38歲男性因手部燒燙傷，意識清醒，已由救護人員立即送醫救治。此事件的詳細起火原因，目前正由火調人員深入調查釐清中。嘉義市消防局晚間6點46分獲報，指稱保安一路某處民宅陷入火海，現場為2樓鋼筋混凝土、3樓鐵皮加蓋建築，報案人表示，在火勢發生前，曾清楚聽到疑似爆炸的聲響，消防人員到場時，疏散4男2女共6人，現場1名男子左手燒燙傷面積約7%，右手二度面積約2%，送嘉義基督教醫院救治，意識清楚。本次火警唯一受傷者為一名38歲男性，其手部遭受燒燙傷，但意識尚屬清楚，已由救護車緊急送往醫院接受進一步的治療。這起住宅火警的大火於晚間7點24分控制，7點32分撲滅，燃燒範圍延及2戶，詳細起火原因待火調人員進一步調查釐清。