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▲梁朝偉（如圖）闊別3年再來台，場外有許多粉絲迎接，他露出開心的表情。（圖／記者朱永強攝）

▲劉嘉玲（如圖）陪著影帝老公梁朝偉來台出席金馬影展的活動。（圖／記者朱永強攝）

▲梁朝偉（左）與劉冠廷（右）在金馬電影大師課的活動上對談。（圖／記者朱永強攝）

香港影帝梁朝偉今（13）日來台出席金馬電影大師課，吸引上千影人報名，最後僅300位幸運獲選，包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯、李李仁等曾得獎或入圍的台灣實力派演員代表都在台下聽講，他上台就直呼壓力大。而劉嘉玲也陪著梁朝偉入場，依舊散發時尚女王的氣派，同樣引起注意。梁朝偉自從《悲情城市》修復版重映後睽違3年再度來台出席電影相關的公開活動，影城外已有粉絲爭睹他的丰采，而他今晚「買一送一」，和劉嘉玲一起前來，觀眾又驚又喜。電影大師課上他對著桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、張鈞甯等同業後輩分享自己入行40多年來的演出心法，雖然這些獲選的藝人不是金獎得主就是曾經入圍，卻也抱著上課般的心情，很認真聽講，他則表示在業內人士面前講課，感到有壓力。整場活動由曾兩度獲金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔任對談人，藉此穿針引線幫台下學員挖掘梁朝偉從影多年來的經驗故事，沒想到身經百戰的梁朝偉，一開始就說道：「大家好，很久沒有來台北，很開心有機會來這裡跟大家分享經驗，大家都是業內人士，挺有壓力的。」他也分享了在《無間道》拍攝時，經典天台場面台詞全都由他親自修改，讓學員留下深刻印象。梁朝偉曾以《重慶森林》、《無間道》、《色，戒》榮獲3座金馬獎最佳男主角，為金馬影帝紀錄保持人，並締造香港電影金像獎6座最佳男主角、2座最佳男配角的傲人佳績，2023年更獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎，也以《花樣年華》成為坎城影帝，在各大影展備受肯定。雖然已有不凡地位，還是不會在演藝圈後輩面前鬆懈，依舊保持戰戰兢兢的態度，讓他們都學到了寶貴的一課。去年金馬頒獎當晚，梁朝偉與劉嘉玲曾來台出席友人孩子的婚宴，上一次梁朝偉在台出席的電影公開活動：《悲情城市》修復版首映，那時還是獨自前來，這一次劉嘉玲也隨行，今天下午夫妻一起現身桃園機場還十指緊扣，他看得出心情頗為愉悅，劉嘉玲則時尚、有型，兩人走到哪兒都是受到矚目的焦點。在電影大師課活動告一段落，梁朝偉開心和《你是不會當樹嗎》導演伊爾蒂蔻恩伊達合照，也與劉冠廷同框，離場時還幫一些守候在旁的幸運粉絲簽名，花了近3分鐘才離開。他暫時離場後還要在晚上11點回來與《你是不會當樹嗎》金馬奇幻影展首映的觀眾座談，難得來台第一晚，活動安排就相當充實，也讓人佩服他的好體力。《你是不會當樹嗎》也將於4月17日在台上映。