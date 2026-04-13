影壇巨星梁朝偉今（13）日晚間在台北MUVIE CINEMAS舉辦「金馬電影大師課」，分享他從影40多年來的表演心路歷程，此趟台灣行，經紀人兼太座劉嘉玲也愛相隨，她稍早在IG分享與梁朝偉抵台時的照片和影片，夫妻倆十指交扣，還不停跟大家揮手致意。
劉嘉玲IG分享抵台畫面 與梁朝偉十指緊扣大秀恩愛
劉嘉玲上傳的影片中，可見她戴鴨舌帽，穿淺色單排扣風衣，配搭條紋POLO衫，相當時髦，梁朝偉則是一整套休閒服，兩人都戴上墨鏡，盡顯大明星風采，劉嘉玲在配文寫下：「果然是赤馬年，不是在飛，就是在去飛的路上！」
貼文一發布，許多粉絲蜂擁留言：「好幸福的夫妻！牽手手」、「歡迎姐、朝偉哥蒞臨台北」、「的確夫妻臉」、「好喜歡嘉玲姐的look」、「甜到爆！」
梁朝偉和劉嘉玲今天搭乘國泰航空CX400班機從香港來台，約下午2點55分抵達桃園國際機場，雖然兩人沒有受訪，但頻頻對守候的媒體說「謝謝」、點頭及揮手致意，梁朝偉除了今晚在「金馬電影大師課」開講，還會和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）一同出席金馬奇幻影展《你是不會當樹嗎》的映後座談，面對面與影迷交流、互動。
金馬影帝紀錄保持人 李安：梁朝偉是所有導演的夢想
梁朝偉自1980年代從影至今40餘載，以變色龍般的精湛演技詮釋各種角色，吸引侯孝賢、李安、王家衛、杜琪峯、關錦鵬、吳宇森、爾冬陞、張藝謀、陳英雄等大師名導合作，李安更盛讚他是「所有導演的夢想」。梁朝偉曾以《重慶森林》（1994）、《無間道》（2003）、《色，戒》（2007）榮獲3座金馬獎最佳男主角，為金馬影帝紀錄保持人，更寫下香港電影金像獎6座最佳男主角、兩座最佳男配角獎的驚人成績。
此外，梁朝偉深具穿透力的表演，亦備受國際影壇肯定，不僅以《花樣年華》（2000）榮封坎城影帝，主演侯孝賢的《悲情城市》（1989）、越南名導陳英雄的《三輪車伕》（1995）及李安的《色，戒》，皆獲威尼斯影展金獅獎最佳影片，漫威電影《尚氣與十環傳奇》都慕名邀請他參與演出。2023年梁朝偉獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮的華人演員。
資料來源：Carina Lau IG
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劉嘉玲上傳的影片中，可見她戴鴨舌帽，穿淺色單排扣風衣，配搭條紋POLO衫，相當時髦，梁朝偉則是一整套休閒服，兩人都戴上墨鏡，盡顯大明星風采，劉嘉玲在配文寫下：「果然是赤馬年，不是在飛，就是在去飛的路上！」
貼文一發布，許多粉絲蜂擁留言：「好幸福的夫妻！牽手手」、「歡迎姐、朝偉哥蒞臨台北」、「的確夫妻臉」、「好喜歡嘉玲姐的look」、「甜到爆！」
梁朝偉和劉嘉玲今天搭乘國泰航空CX400班機從香港來台，約下午2點55分抵達桃園國際機場，雖然兩人沒有受訪，但頻頻對守候的媒體說「謝謝」、點頭及揮手致意，梁朝偉除了今晚在「金馬電影大師課」開講，還會和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）一同出席金馬奇幻影展《你是不會當樹嗎》的映後座談，面對面與影迷交流、互動。
梁朝偉自1980年代從影至今40餘載，以變色龍般的精湛演技詮釋各種角色，吸引侯孝賢、李安、王家衛、杜琪峯、關錦鵬、吳宇森、爾冬陞、張藝謀、陳英雄等大師名導合作，李安更盛讚他是「所有導演的夢想」。梁朝偉曾以《重慶森林》（1994）、《無間道》（2003）、《色，戒》（2007）榮獲3座金馬獎最佳男主角，為金馬影帝紀錄保持人，更寫下香港電影金像獎6座最佳男主角、兩座最佳男配角獎的驚人成績。
此外，梁朝偉深具穿透力的表演，亦備受國際影壇肯定，不僅以《花樣年華》（2000）榮封坎城影帝，主演侯孝賢的《悲情城市》（1989）、越南名導陳英雄的《三輪車伕》（1995）及李安的《色，戒》，皆獲威尼斯影展金獅獎最佳影片，漫威電影《尚氣與十環傳奇》都慕名邀請他參與演出。2023年梁朝偉獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮的華人演員。