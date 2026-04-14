我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BIGBANG在科切拉的登場時間正好是大聲（中）平常的睡覺時間。（圖／Coachella YT）

韓國天團BIGBANG昨（13）日透過科切拉音樂節正式回歸樂壇，因表演時間是在美國時間的晚上10點半，因此成員大聲「十點必須睡覺」的習慣再次掀起粉絲討論，不過這個和台灣天后蔡依林「晚上九點睡」相似的健康作息，過去可是鬧了許多笑話，像是大聲很討厭在演唱會唱安可曲，只因為他全心只想趕快回家休息躺下，讓許多粉絲都哭笑不得。而這樣的「早睡派」風格，昨日在科切拉音樂節上也被拿出來調侃，BIGBANG於美國時間晚間10點30分登台，正好撞上大聲平常的睡覺時間，讓不少老粉笑說：「如果他狀況不好也很正常，只是單純他想睡覺了！」大聲過去登上節目時，就曾經被團員太陽爆料是典型「老人作息」，因為他多年來維持「晚上10點躺平、早上6點起床」超規律作息，導致他生理時鐘早就被定型，甚至曾有錄節目時閉上眼睛，被身邊人提醒後才醒來的狀況。太陽也曾公開爆料，因為大聲實在太早睡了，因此團體錄音時為了體諒他的狀況，總是會讓他第一個先錄完，以免他等到唱不下去。而大聲上次來到台灣開唱時，曾搞笑地跟粉絲說：「最後一首歌，對大家來說可能是悲傷的時刻，但對我來說卻很開心，我可以回飯店床上躺著。」此話一出，全場粉絲立刻大喊「安堆（不可以）。」雖然嘴上說不唱，不過大聲身體還是很誠實，大聲最終仍登場帶來安可曲〈날봐 귀순〉，唱完後迅速下台，沒想到全場持續狂喊安可，讓他無奈只好再次走回台上，還笑說自己「已經差兩步就到床」，結果被經紀人硬生生拖回來，委屈又好笑的發言笑慘現場粉絲。有趣的是，這種極度自律的作息，在華語樂壇也有代表人物，那就是台灣天后蔡依林，她透露自己長期保持完美舞台狀態的關鍵，就是多年來維持晚上9點睡覺的習慣，從那之後，只要蔡依林有超過晚上9點的活動，就會被粉絲笑說「偷熬夜！」甚至有次和好友青峰深夜聚會時被抓包，讓全網笑說「蔡依林交到壞朋友。」