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彰化縣芬園鄉驚爆違法廚餘養豬案件，縣府聯合稽查小組12日清晨突襲查緝，查獲2處中大型養豬場涉嫌違規使用廚餘及動物性廢渣餵養豬隻，當場查扣3輛廚餘清運車。依規定，業者初次違規即面臨40萬元以上罰鍰，最重可達400萬元，並將取消申請轉用飼料補助資格。彰化縣動防所指出，昨天清晨7時30分，針對位於芬園鄉的養豬業者涉嫌違法使用廚餘餵養豬隻，該所聯合彰化縣政府農業處畜產科、環保局及彰化縣警局彰化分局芬園分駐所，執行跨機關突襲稽查，在現場一處豬場查獲3輛清運車載運廚餘，並於另一處豬場查獲未經核准的動物性廢渣於調配槽內使用。動防所表示，本案違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，其中雞蛋屬農業事業廢棄物，依法僅能作堆肥用途，不得作為飼料來源。即使有業者否認餵食廚餘，但現場事證明確，仍將依法開罰。動防所指出，今年初大城鄉曾有僅飼養2頭豬的違規案例，即遭重罰40萬元；此次查獲的兩場規模達2000至3000頭，屬中大型養豬場，裁罰金額將從40萬元起跳，最高可達400萬元，並取消申請轉用飼料補助資格。此外，縣府已對涉案豬場啟動14天移動管制，禁止豬隻外運，並全面改用合格飼料，同時針對場內豬隻進行採樣檢驗，送交國立中興大學動物疾病診斷中心進行非洲豬瘟病毒核酸檢測，須待初驗與複驗皆為陰性，才能解除管制。因應國際非洲豬瘟疫情風險持續存在，彰化縣自114年12月29日起公告全縣養豬場全面禁止搬運廚餘餵養豬隻，然動防所查出該業者為規避查緝，利用假日凌晨自台中地區載運廚餘進入豬場，廚餘來源疑以餐飲等事業為主。動防所啟動「非洲豬瘟廚餘聯合稽查小組」，針對清運車輛行駛路徑及場區周邊進行布點監控，進而查獲全案。