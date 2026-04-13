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民眾黨中配立委李貞秀國籍議題惹議，未料卻因接連失言惹議，民眾黨中評會今（13）日開會決議予以開除黨籍處分，即日起生效，聲明中更提及經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償。而李貞秀過去尚未就任立委時就在主席黃國昌國會辦公室實習，師承黃國昌，過去受訪時更表示自己很Lucky可以跟在黃國昌身邊，「很喜歡他，他很厲害」，未料上任後僅70天，從全黨救一人演變為一人毀全黨，最終結束荒誕國會之旅。李貞秀在尚未就任立委時，跟著黃國昌身邊實習，被稱為「黃國昌大弟子」，師承黃國昌，對此李貞秀過去受訪時直呼自己賺到、很Lucky可以跟在黃國昌身邊，也很喜歡黃國昌，覺得黃很厲害，也喜歡跟這麼厲害的人一起做事。李貞秀說，黃國昌在立法院非常忙，當時黃就跟自己說「你就在我旁邊看我在做什麼」，當時還跟過兩次考察，而且各個委員會都會質詢，認為黃總是可以馬上抓到重點，更是大讚黃國昌是很好的老師、很有溫度的領導者，不搶鏡頭在幕後運籌帷幄，能跟在黃國昌身邊學習「是我賺到」。而如今李貞秀遭民眾黨開除黨籍，沒了民眾黨員身分也沒資格作為政黨不分區立委，未料卻被中評會開撕，揭露其要求獲得特定金額作為辭去立委補償令人咋舌。此外李貞秀毫無政治敏銳度，先是爆料高虹安拿柯文哲700萬，另在鏡頭前罵鍾小平是狗，種種離譜行徑，想必讓黃國昌對嫡傳大弟子頭痛不已。