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新北市石碇區日前發生一起行車糾紛，一名46歲陳姓男子因違規停車遭後方騎士嗆聲，竟心生不滿，持球棒在路旁攔截騎士友人，強逼當事人折返道歉才肯放行，警方獲報後主動介入調查，將依恐嚇及妨害自由等罪嫌將陳姓男子移送法辦。事發當日上午11點多，19歲許姓男子與友人陳男、林男分騎3輛機車，前往石碇遊玩，行經石碇西街時，發現陳男駕駛的休旅車違規停車擋住去路。許男等人經過違停車輛時，氣不過朝車內駕駛座辱罵「幹X娘，停啥小車」，隨即加速離去，此舉徹底激怒了坐在車內的陳男。當許姓男子的友人騎車經過時，陳姓男子突然從右方衝出，手持球棒攔截，騎士嚇了一大跳，差點摔車，後方車輛見狀也連忙急煞。陳姓男子氣沖沖地朝車輛走去，要求對方叫當事人回來道歉，否則不讓他們離開。無辜被攔下的友人滿臉無奈，只能連忙打電話通知騎在前方的許姓男子趕快折返致歉。雙方經過溝通後，陳姓男子氣消，這才同意將3人放行。儘管騎士事後並未提出告訴，但警方主動介入調查，認定陳姓男子持球棒當街攔人的行為已涉嫌恐嚇及妨害自由。案發後騎士將事件發生過程在Threads貼文，引發熱議。新店分局網巡時發現，雖查無報案紀錄，仍主動介入偵辦。警方透過路口監視器鎖定涉嫌攔車的陳姓男子並通知他到案說明，陳坦言是因受不了對方辱罵才憤而攔車。警方訊後將全案恐嚇罪及妨害自由罪嫌，移送新北地檢署偵辦。