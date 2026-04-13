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國發基金投資「綠能國家隊」聯合再生（3576）曾引發不少爭議。國發基金啟動投資退場機制，申報將以一般交易方式出售聯合再生持股，共計420萬1,476股，轉讓期間自4月13日至5月12日。國發基金雖強調此為「例行性退場」，聯合再生也發出聲明稱其「階段性任務完成」，不過今股價仍開盤即跌停，鎖死跌停價17.1元，並一度有4.8萬張賣單排隊，賣壓沉重。國發基金晚間再度發出三點聲明，強調策略投資階段性目的達成，因而進行例行性退場作業，不涉及產業扶植目標移轉，綠能產業仍是現階段國家重點產業。根據公告，國發基金目前持有聯合再生9,877萬4,679股，持股比例6.07%；本次轉讓完成後，將降至9,457萬3,203股，持股比約5.81%。若以4月10日收盤價19元估算，此次處分金額約7,982萬元。國發基金強調，此次屬投資滿5年的例行性退場評估，不影響對產業扶植的政策方向，且釋股後仍保有董事席次，持續參與公司治理與營運監督。回顧投資背景，聯合再生為整合新日光能源、昱晶能源及昇陽光電三家公司而成立，旨在打造台灣太陽能產業整合平台。國發基金於2018年透過產業創新轉型基金注資30億元，協助產業升級與轉型。不過，聯合再生合併後長期面臨虧損與公司治理爭議，營運壓力未解。最新3月營收僅2.64億元，顯示短期經營仍具挑戰。雖然國發基金早在2024年即啟動退場評估，但整體進度並不順利，此次釋股也被視為加快資金回收的重要一步。國發基金晚間再度發布新聞稿，提出3點說明。第一，國發基金的設置目的是支持國家策略性產業發展，綠能產業為現階段國家重點產業；此案屬國發基金投資事業的例行性退場作業，不涉及產業扶植目標移轉。第二，國發基金於107年依「產業創新轉型基金作業要點」投資聯合再生公司，協助太陽能產業推動合併、升級及導入新商業模式。依作業要點，國發基金投資超過5年就需進行檢討。國發基金指出，此案考量國發基金策略投資階段性目的已達成，因此依照既定投資事業退場機制檢視，適時辦理釋股，以回收資金持續投入國內產業發展，發揮基金政策性投資功能。