白沙屯媽祖進香湧入萬人齊聚，昨（13）日凌晨起駕出發後，晚間抵達台中清水的笠毅工業駐駕，今（14）日凌晨2時起駕，可能行經沙鹿區、大肚區，今晚有機會來到彰化縣伸港鄉，中央氣象署提醒，以上地區白天都有31度甚至以上的高溫，體感破33度，且濕度偏高，環境相當悶熱，所有香腳燈都要嚴加留意。
氣象署指出，台中地區今天天氣晴時多雲，降兩機率0%，氣溫23至31度，上午11時至下午3時氣溫最高，風向為西南風4至5級，陣風可達7級，包括沙鹿區、大肚區濕度都超過80%，因此體感會特別悶熱。
氣象署提及，彰化縣伸港鄉天氣也是晴時多雲，降雨機率0%，氣溫落在23至30度，入夜氣溫23至26度，相對濕度也都在80%至90%，前往參與白沙屯媽祖進香民眾，務必要特別留意補水、多休息。
氣象署補充，白沙屯媽祖徒步進香期間，將有同仁將背著行動氣象儀隨行觀測，即時回傳進香隊伍所在地的天氣資訊，同時呈現在白沙屯客製化網頁，民眾進入網站後，可以查看隊伍所在地的氣溫、體感溫度、相對濕度等即時動態。
🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置
白沙屯媽祖進香最大特色之一，就是行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路線飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」。過去甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。
由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，進香隊伍將走哪條路、在哪裡休息，事前幾乎無法預測。想掌握媽祖最新動態，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時追蹤白沙屯媽祖與頭旗車的即時動向。
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