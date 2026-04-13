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前立委陳歐珀被控，在職期間涉嫌收賄並護航廠商、詐領助理費，犯罪所得逾874萬元，其妻徐慧諭也涉嫌公益侵占勁宜蘭協會110萬元。北檢依《貪污治罪條例》對職務上行為收賄罪、利用職務機會詐取財物罪、洗錢罪、公益侵占等罪嫌起訴16人，其中，陳歐珀被檢方求刑24年2月，陳妻遭求刑8年8月，台北地院明天早上9時29分一審宣判。北檢在去年上半年陸續接獲檢舉，指陳歐珀於任職立委期間，涉嫌收受聯興國際物流股份有限公司不當利益，在UBER案中，租賃車業者涉嫌行賄陳歐珀50萬元，換取召開協調會、阻擋政策推動；陳歐珀、徐慧諭自2012年至2022年間涉嫌浮報助理費，共詐得411萬2170元。徐慧諭也與丈夫陳歐珀涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，另於2018至2019年間，徐女涉指示助理將協會資金110萬元匯入自身帳戶，作為保險及家庭開銷，涉嫌公益侵占。檢廉偵辦後依涉犯《貪污治罪條例》違背職務行收賄、財產來源不明及洗錢等罪，於去年6月4日聲押禁見陳歐珀獲准。北檢於2025年8月28日起訴陳歐珀等人，移審後，陳歐珀在法庭上承認詐領助理費，但否認收賄、洗錢，北院裁定羈押禁見。去年11月間，北院考量與案情相關的重要證人均詰問完畢，大幅降低串供可能，而無羈押之必要，於2025年11月24日裁定陳500萬元交保，並實施科控並限制住居、出境出海，他自去年6月4日遭檢廉搜索後一路羈押173天候重獲自由。就在北院將於明天宣判前，陳日前以配戴電子腳環無法進行儀器檢查身體等理由聲請撤銷，但北院認為陳仍有接受科控必要，駁回聲請。