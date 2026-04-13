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新北市三芝區今（13）日下午3時許發生一起交通事故，一名57歲的呂姓男子駕駛聯結車行經101線道時，疑似為了閃避車輛，導致後方載運的槽體不慎滾落。警方獲報到場後，立即展開交通管制，所幸過程中無人受傷，初步調查呂男酒測值為0、持照正常，後續將依《道路交通管理處罰條例》第30條製單舉發。淡水分局指出，今日下午3時許接獲民眾報案後，立即派遣3名警力到場管制、疏導交通，所幸當時並無車輛遭撞擊，也未造成人員傷亡，算是不幸中的大幸。但槽體橫躺路中，一度造成後方車流回堵。據了解，呂姓男子駕駛聯結車行經101線道（往三芝市區方向）時，疑似為了閃避車輛，導致後方載運的槽體不慎滾落，佔據一線車道。據了解，該槽桶平時主要用來儲放柴油，但當時為空桶，因此未有液體流出。警方獲報到場後，立即展開交通疏導，現場無人受傷，已聯繫拖吊業者到場，事故於下午4點30分排除。初步調查，呂男酒測值為0、持照正常，至於貨物脫落部分，警方當場依《道路交通管理處罰條例》第30條規定，對呂男製單舉發，貨物脫落致生交通障礙，最重可罰1萬8千元。呂男隨後聯繫拖吊業者到場排除，現場於下午4時30分恢復通車，總計影響交通約1.5小時。