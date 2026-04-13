大小S媽媽（S媽、徐媽、黃春梅）去年初失去二女兒徐熙媛，沒想到，花1年才漸漸撫平傷口，今（13）日他的胞兄被家人證實已經於本月10日過世，享壽77歲，曾經拿下金曲獎的原住民歌手，同時也是大小S表妹的雅維·茉芮，哀痛發布父親離世消息。《NOWNEWS今日新聞》傳訊息關心S媽，她回覆：「我心碎中，還好孩子孝順安排一切。」
雅維茉芮發布父親訃文 回憶父女昔日對話
今天上午，雅維·茉芮在社群平台發文，公布父親的身後事宜，「各位親愛的家人：家父已於近日安詳離世，我們正陪伴他，走完最後一段路。」並附上追思訃聞，不少親友在貼文底下留言，希望家屬節哀順變。
11日，雅維·茉芮發文透露父親已經離開人世，她說父女倆過去總是百無禁忌的聊天，包括生死話題，「以前你說不想要痛苦生病離世，如果可以選擇...要爽快地走，有一天當你離開後，也不想要看到我們哭哭啼啼...所以你才會這樣的幽默離場嗎？」
記者傳訊息關心 S媽痛心回應：我心碎中
雅維·茉芮表示：「我還是無法消化親人離去的痛苦，但我會慢慢地去學習...我愛你，真的好愛你...」思父之情令人鼻酸。《NOWNEWS今日新聞》稍早傳訊息關心S媽，她回覆：「感恩您的關心，正與孩子們商談中，我心碎中，還好孩子孝順安排一切，感恩，但願一路平安走好。感恩，春梅謝。」
資料來源：雅維·茉芮Yaway‧Mawring臉書
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今天上午，雅維·茉芮在社群平台發文，公布父親的身後事宜，「各位親愛的家人：家父已於近日安詳離世，我們正陪伴他，走完最後一段路。」並附上追思訃聞，不少親友在貼文底下留言，希望家屬節哀順變。
11日，雅維·茉芮發文透露父親已經離開人世，她說父女倆過去總是百無禁忌的聊天，包括生死話題，「以前你說不想要痛苦生病離世，如果可以選擇...要爽快地走，有一天當你離開後，也不想要看到我們哭哭啼啼...所以你才會這樣的幽默離場嗎？」
雅維·茉芮表示：「我還是無法消化親人離去的痛苦，但我會慢慢地去學習...我愛你，真的好愛你...」思父之情令人鼻酸。《NOWNEWS今日新聞》稍早傳訊息關心S媽，她回覆：「感恩您的關心，正與孩子們商談中，我心碎中，還好孩子孝順安排一切，感恩，但願一路平安走好。感恩，春梅謝。」