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▲梁朝偉（如圖）在《射鵰英雄傳之東成西就》變身香腸嘴，是經典的搞笑橋段，但他自認演得沒有導演劉鎮偉好笑。（圖／摘自CATCHPLAY）

▲梁朝偉（左）來台出席金馬電影大師課活動，劉冠廷（右）和他對談，幫台下的學員們提出問題。（圖／金馬影展提供）

▲劉冠廷（右）與梁朝偉（左）在金馬電影大師課上聊到許多關於演員表演、生活上的問題。（圖／金馬影展提供）

梁朝偉來台上金馬電影大師課，對著張鈞甯、張榕容、柯佳嬿等曾獲獎或入圍的台灣重量級演員以及300位演藝業界人士和相關科系人員分享從影40多年來的心得，語出驚人說道：「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」他還透露大受影迷喜愛的喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，因為和熟悉團隊合作就很放鬆，不過導演劉鎮偉會示範給他看，他自歎不如：「比我演得更好笑！」演戲超過40年，梁朝偉認為目前已是他表演的最後階段，已經都沒麼好怕，也願意多做新的嘗試。在過往的演出中，侯孝賢《悲情城市》對他影響深遠，他自認和素人相較感覺太演，就格格不入，反倒演他妻子的辛樹芬，在他眼中根本是天才演員。和不同導演合作有不同的方法，譬如和王家衛合作前常常見面聊天，因為在沒有劇本的時候，自己需要對導演很信任，要知道導演需要什麼，跟《東成西就》的劉鎮偉就很熟悉、很放鬆。但他話鋒一轉，說道：「雖然我不知道王家衛要什麼。」他表示當年拍《阿飛正傳》時一場跟張曼玉吃梨子的戲，拍了3、40遍，王家衛也沒講為什麼，自己回家也很不開心，想說怎麼這麼簡單的鏡頭還做不到。直到他和侯孝賢合作《悲情城市》時，啟發他開始看文學小說，藉由豐富細緻又具體的描寫場景和反應去幫助表演，有一天再去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，就知道當時的狀態，王家衛其實是要他沒有表演的痕跡。雖然這次獲選聽講的台灣演員們不是曾經得過金馬獎、金鐘獎，就是曾經入圍，本身也都算是表現不俗的佼佼者，還是很想從演技之神的身上得到一些啟示，梁朝偉認為表演要活在角色的每一個當下、不能裝，而且表演中把所有會分心的事情都放掉，就能夠沉浸其中。他在拍攝漫威大片《尚氣與十環傳奇》時，只要先看別的演員演出的現場畫面，就知道他們在做什麼，他要拍之前，導演要求排戲，他就表示可以不用、直接來。身為國際影帝的他，有自己拍戲的做法，但若遇上堅持自己方式的導演，他還是會選擇配合，認為拍片畢竟是一個團隊的工作。他會打坐、冥想讓自己很放鬆，出了名「社恐」的他，在拍片現場要換鏡位也不會太常去跟別人講話，通常會保持住自己的狀態，所以想要工作人員動作快一點，免得狀態跑掉了。他也曾經在拍情緒很重的戲時，被某導演狂喊NG，後來對方要再找他合作，他就拒絕了。一般演員有可能碰到戲與戲之間有段空窗期，在電影大師課上跟梁朝偉對談的劉冠廷就問他有沒有失業的時候，他則表示有一段時間沒有什麼戲，但沒有很長，所以不會慌張。而影帝的一天會做什麼？梁朝偉解答：起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影、晚上回家做飯、看電視劇或看書。他14日會出席新作《你是不會當樹嗎》在西門町國賓大戲院的映後座談，和觀眾分享對於這部片的心得。