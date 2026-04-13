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民眾黨中評會於今（13）日決議開除立委李貞秀黨籍，並宣布即日起生效。對此，民進黨立委林俊憲在臉書發文質疑，李貞秀的爭議從2月就開始延燒，民眾黨卻一直不處理，甚至原訂9號召開的會議還因故延期到今天，他認為，這短短幾天的時間差非常巧合，因為這段期間政壇發生的大事，正是國民黨主席鄭麗文前往北京的和平之旅。林俊憲分析，李貞秀之所以會走人，先決條件是中共要先找到人能接替她的「工作」，當初中共覺得國民黨沒救了才轉向民眾黨，進而衍生中配進入不分區的爭議；如今鄭麗文帶領國民黨親自進京、表現出忠心耿耿的樣子，讓國民黨變得有救了。林俊憲直言，既然能直接控制實力與席次都更多的大藍，中共自然不需要前景堪憂的小藍，這兩件事看似獨立，其實背後有著千絲萬縷的聯繫。李貞秀被開除代表中共正式放棄民眾黨，因為資源會優先集中在更有利用價值的代理人身上。林俊憲斷言，比起早已沒有影響力的前主席，李貞秀的離去才是民眾黨真正泡沫化的開始，他感嘆台灣真正的對手從來只有一個，只是代理人換來換去，而民眾黨現在已淪為被拋棄的對象。