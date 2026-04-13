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美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，美軍在台灣時間13日晚間22時起正式封鎖該海域並攔截往來伊朗港口船隻，美股主要指數13日早盤小跌，波動並不劇烈，個股盤勢則相當多元，台積電ADR早盤小跌，記憶體族群部分SanDisk獨漲5%，光通訊僅有邁威爾早盤開漲3%。美股四大指數13日早盤，截止至台灣時間晚間21時50分，道瓊工業指數下跌234點或0.49%；那斯達克指數小跌14點；標普500指數小跌9點；費城半導體指數小跌17點。個股部分，台積電ADR小跌0.7%、輝達同樣小跌0.7%；記憶體族群部分，SanDisk股價獨漲超過5%，遠遠拋開下跌近2%的美光；今年以來迅猛飆漲的光通訊概念股，股價走法兩極，邁威爾股價早盤上漲近3%、Lumentum則是下跌近3%、Coherent在平盤上下震盪。被認為需求將大升的CPU類股部分，英特爾漲幅近3%、AMD則小跌1%。美國中央司令部12日發布聲明，將於美東時間4月13日上午10時起 (台灣時間晚間10點)，對進出伊朗港口的海上交通封鎖。伊朗國會的國家安全與外交事務委員會發言人雷札伊（Ebrahim Rezaei），嘲笑川普揚言封鎖荷姆茲海峽是虛張聲勢，他警告稱，如果局勢在軍事上升級，伊朗已準備好作出回應。雷扎伊在社群平台 X 上寫道，「川普聲稱將開始對伊朗實施海軍封鎖的說法，是虛張聲勢，而非現實，因為這樣的舉動將被視為戰爭行為，我們將作出回應。這將使他已經讓自己陷入的局勢更加複雜，也會使已經因憤怒而產生反應的市場更加動盪」；他還補充說，伊朗也可能亮出在這場博弈中尚未使用的其他牌，但他並未說明是什麼。